МТС и ГИТИС запускают онлайн-прослушивания для абитуриентов на платформе «МТС Линк»

ПАО «МТС» совместно с Российским институтом театрального искусства (ГИТИС) объявляют о старте регистрации на онлайн-отбор абитуриентов 2026/2027 учебного года. Встречи поступающих с педагогами ГИТИСа пройдут на платформе для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». Лучшие участники отбора будут рекомендованы для прохождения последующих этапов поступления в ГИТИС. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Сотрудничество МТС и ГИТИСа в рамках образовательного проекта «Поколение М» дает возможность абитуриентам из разных регионов страны попробовать свои силы в первичном отборе на актерский факультет столичного вуза.

«МТС не только развивает технологии, но и всегда поддерживает тех, кто формирует культурную среду и новые смыслы. Мы создаем новые возможности для развития и самореализации талантливых ребят в регионах. Проект «Поколение М», созданный МТС для поддержки творческой молодежи, уже несколько лет помогает тем, кто мечтает связать будущее с искусством. Наше технологическое решение позволяет существенно расширить географию поступающих в вуз. Только в прошлом году прослушивания на платформе «МТС Линк» прошли полторы тысячи жителей удаленных территорий России. В результате 163 абитуриента из регионов были рекомендованы педагогами ГИТИСа на следующие этапы отбора, а девять из них стали студентами знаменитого театрального вуза. Желаю удачи всем участникам проекта», – отметила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

«Для нас всегда было важно иметь возможность отыскать таланты за пределами Москвы. И больше половины студентов ГИТИСа – ребята из регионов нашей большой страны. Поэтому так ценим мы сотрудничество с МТС. Благодаря МТС каждый год мы выезжаем в несколько регионов и проводим там очные туры. Онлайн-отбор – исключительный формат, который мы больше нигде и ни с кем не практикуем, но мы видим, как развивается год от года цифровая платформа «МТС Линк» и верим, что в какой-то момент она позволит увидеть каждого абитуриента как живого. Но уже сегодня мы обращаем внимание на то, что участники онлайн-отборов в итоге доходят до конкурса, а есть и те, кто счастливо учится в ГИТИСе», – сказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

«Онлайн-коммуникации стирают расстояния и границы, и наше сотрудничество с ГИТИС это доказывает. Вот уже четвертый год технологии «МТС Линк» помогают создавать равные возможности поступления в ведущий театральный вуз для талантливой молодежи из регионов. Мы рады, что с каждым годом всё больше абитуриентов рекомендуются к зачислению в ГИТИС именно после онлайн-прослушиваний. Участники отбора подключаются даже из населенных пунктов, где интернет-соединение не всегда работает стабильно; используют при этом самые разные устройства. Наша задача — в любых обстоятельствах обеспечивать отличное качество изображения и звука, чтобы преподаватели могли принимать максимально обоснованные решения», – отметил генеральный директор «МТС Линк» Владимир Урбанский.

Для участия в онлайн-отборе приглашаются учащиеся общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений, которые получат аттестат в 2026 г., а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ. Поступающие должны подготовить к прослушиванию репертуар из нескольких литературных произведений различных жанров, включая басню, стихотворение и отрывок прозы. Также педагоги могут предложить спеть песню на собственный выбор или исполнить танец. Для помощи абитуриентом перед началом прослушиваний организаторы проведут специальный мастер-класс, который поможет ребятам подготовиться и настроиться перед актерскими прослушиваниями.

Помимо онлайн-отборов для абитуриентов Дальнего Востока, Урала и Юга МТС и ГИТИС организуют очные прослушивания на актерский факультет и факультет новых направлений сценических искусств (кафедра саунд-драмы), где готовят артистов, успешно работающих в самых разных жанрах. Для поступающих на этот факультет важно не только подготовить чтецкую программу, но и подтвердить свои исполнительские данные на основе двух вокальных произведений под минусовую фонограмму или инструментальный аккомпанемент.

Предварительная регистрация на прослушивания как в онлайне, так и в офлайн-формате обязательна.