Сбербанк запустил чат поддержки предпринимателей в национальном мессенджере

Сбербанк запустил чат поддержки предпринимателей в национальном мессенджере. Теперь предприниматели могут получить консультацию в мессенджере Mах по любому продукту или сервису Сбербанка для бизнеса. Причем для этого необязательно быть клиентом банка. Специалисты службы поддержки ответят на общие вопросы. А если понадобится авторизоваться — предложат перейти в мобильное приложение или веб-версию интернет-банка «СберБизнес». Сообщать конфиденциальную информацию, включая персональные данные, в мессенджере не потребуется. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сергей Леханов, директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка: «У предпринимателей появился еще один канал для оперативного общения с банком. Теперь для консультаций по общим вопросам необязательно заходить в «СберБизнес» или звонить в контакт-центр. В Mах можно получить актуальную информацию о всей продуктовой линейке: просто, быстро, понятно. Наш чат будет особенно полезен тем, кто выбирает банк для бизнеса или интересуется конкретными услугами. Сбербанк видит большой потенциал мессенджера для дальнейшей интеграции с нашими сервисами, в том числе на основе искусственного интеллекта. Мы расцениваем Mах как стратегически значимую площадку для взаимодействия с клиентами и будем развивать наш чат в мессенджере».

