Selectel начал использовать российский сервис онлайн-досок Holst для командной работы

Провайдер сервисов ИT-инфраструктуры Selectel начал использовать российский сервис онлайн-досок Holst. За три месяца число активных пользователей и рабочих досок выросло более чем вдвое по сравнению с предыдущим решением.

Selectel использует Holst для визуализации процессов, проектирования решений и совместной работы над схемами и прототипами. После перехода на новый инструмент пользователи отмечают удобство и скорость работы, а также общую удовлетворенность решением.

Сервис развернут во внутреннем контуре компании и не требует сложных дополнительных настроек. Он успешно прошел проверки на соответствие требований информационной безопасности, включая внутренний пентест (анализ системы на наличие уязвимостей).

«Мы искали не просто замену прошлого решения, а инструмент, на который команды действительно захотят перейти. Это было ключевым критерием — наряду с простотой внедрения и соответствием требованиям информационной безопасности. По Holst мы увидели рост вовлеченности сотрудников уже в первые недели», — сказал Кирилл Малеванов, технический директор Selectel.

«Кейс Selectel подтверждает, что российские продукты могут отвечать запросу заказчиков не только с точки зрения требований безопасности, но и пользовательского опыта», — сказал Виктор Юдин, сооснователь Holst.

