«Т-Банк» запускает покупки товаров с доставкой Ozon прямо в мобильном приложении

«Т‑Банк» и Ozon объявили о партнерстве, в рамках которого клиенты банка смогут покупать товары от продавцов маркетплейса прямо в банковском приложении.

Теперь клиенты могут, не выходя из приложения банка, оформить заказ, оплатить покупку и получить свой товар с помощью доставки Ozon.

Пользователи уже сейчас могут покупать товары продавцов маркетплейса Ozon прямо в разделе «Шопинг» в мобильном приложении «Т-Банка» — с бесшовным оформлением заказа, доставкой через «Ozon Логистику» и повышенным кэшбеком за счет «Т-Банка».

Новый сервис стал первым на российском рынке примером интеграции банковских решений с логистической инфраструктурой маркетплейса.

В разделе «Шопинг» пользователи могут выбрать товары партнерских магазинов, оформить и оплатить заказ, а также указать удобный адрес доставки.

Сервис позволяет клиенту получить круглосуточную поддержку банка по вопросам, связанным с оформлением и оплатой заказа, а также повышенный кешбэк от «Т-Банка».

Доставка осуществляется привычными для покупателя способами — в пункты выдачи заказов Ozon или курьером. Сервис уже доступен пользователям «Т‑Банка».

В ближайшее время продавать свои товары в разделе «Шопинг» в «Т-Банке» смогут все желающие продавцы, которые размещают товары на собственных складах или складах маркетплейса.

Роман Ивенин, руководитель логистических продуктов Ozon, сказал: «Более 130 млн россиян охвачены доставкой Ozon. Поэтому «Ozon Логистика» позволяет нашим партнерам расширить географию продаж и найти клиентов даже в самых отдаленных регионах страны. Интеграция с «Т-Банком» позволяет создать для клиентов новый дополнительный канал оформления заказа прямо в приложении банка, чтобы большее количество покупателей смогли найти удобные и эффективные способы совершения покупок, а для продавцов — найти новую аудиторию и значительно расширить свою географию продаж».

Дмитрий Константинов, директор нефинансовых сервисов «Т-Банка», сказал: «Проект прошел тестирование с первыми продавцами, и сейчас сервис уже доступен пользователям. Банковское приложение постепенно расширяет возможности для клиентов: теперь в нем можно не только управлять финансами, но и совершать покупки на маркетплейсах прямо внутри приложения банка. Новый формат взаимодействия объединяет сильные стороны обеих сторон: банковское приложение становится удобной точкой входа для покупок клиентов, а маркетплейс получает дополнительный канал продаж, опирающийся на собственную логистическую инфраструктуру и опыт доставки. В дальнейшем мы планируем масштабировать модель и расширять ассортимент «Шопинга» в «Т-Банке», продолжая развивать экосистему сервисов в приложении и предлагая клиентам новые способы удобно и выгодно совершать покупки. Интеграция с Ozon позволяет сохранить все ключевые возможности маркетплейса — ассортимент, доставку и уровень сервиса — при оформлении и оплате заказа прямо в банковском приложении».