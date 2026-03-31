CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Импортонезависимость
|

В приложении Mах появился раздел для бизнеса

Новая точка входа на платформу для партнеров Mах сделала интеграцию бизнеса в мессенджер еще удобнее. Для того, чтобы предпринимателю создать свой сервис в национальном мессенджере, достаточно обновить приложение, перейти в раздел «Mах для бизнеса» в профиле и следовать простым инструкциям. Об этом CNews сообщили представители Мах.

После создания профиля компании — ее владелец или представитель должен пройти обязательную верификацию с помощью «Госуслуг» или одного из банков-партнеров.

Федеральное казначейство заменило СУБД Oracle на Postgres Pro Shardman
Импортонезависимость

Присоединившиеся к платформе компании получают возможность создавать чат-боты, мини-приложения и каналы в Mах, использовать готовые интеграции с CRM и чат-бот платформами, а также интегрировать в свой бизнес Цифровой ID для подтверждения возраста и проверки льготного статуса клиента.

Mах открыл платформу для партнеров 23 октября 2025 г. За несколько месяцев доступ к бизнес-консоли получили более 220 тыс. компаний и организаций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/