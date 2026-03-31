В приложении Mах появился раздел для бизнеса

Новая точка входа на платформу для партнеров Mах сделала интеграцию бизнеса в мессенджер еще удобнее. Для того, чтобы предпринимателю создать свой сервис в национальном мессенджере, достаточно обновить приложение, перейти в раздел «Mах для бизнеса» в профиле и следовать простым инструкциям. Об этом CNews сообщили представители Мах.

После создания профиля компании — ее владелец или представитель должен пройти обязательную верификацию с помощью «Госуслуг» или одного из банков-партнеров.

Присоединившиеся к платформе компании получают возможность создавать чат-боты, мини-приложения и каналы в Mах, использовать готовые интеграции с CRM и чат-бот платформами, а также интегрировать в свой бизнес Цифровой ID для подтверждения возраста и проверки льготного статуса клиента.

Mах открыл платформу для партнеров 23 октября 2025 г. За несколько месяцев доступ к бизнес-консоли получили более 220 тыс. компаний и организаций.