Волгоградским компаниям стал доступен перенос рабочих чатов без потери данных

Компаниям Волгоградской области представили инструмент для переноса архивов рабочих чатов, который доступен на платформе для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». Решение позволяет сохранить переписку, файлы и структуру каналов при переходе на корпоративную платформу для коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Волгоградские компании смогут выгружать каналы и чаты по папкам из Telegram и загружать их в сервис «Чаты». В перенесенных переписках сохранятся текстовые сообщения, эмодзи и файлы. Чтобы продолжить переписку, пользователю достаточно будет добавить в нее нужных участников.

В сервисе доступны личные и групповые чаты, каналы, приватные и групповые звонки из интерфейса, возможность редактировать отправленные сообщения и реагировать на них с помощью эмодзи. Вход в мессенджер осуществляется по технологии единого входа (SSO), который позволяет пользователям безопасно аутентифицироваться сразу в нескольких приложениях и сайтах, используя один набор учетных данных. Также в сервисе можно создавать профили, менять статусы, обмениваться файлами, находить сотрудников в адресной книге компании, проводить поиск по сообщениям, включать и отключать пуш уведомления.

В мессенджер встроен ИИ-ассистент, который помогает быстро ориентироваться в переписке: он формирует краткие сводки длинных диалогов и выделяет ключевые договоренности, снижая нагрузку на сотрудников.

«Компании Волгоградской области все активнее используют цифровые сервисы для ежедневной работы и внутреннего взаимодействия. При этом растет потребность не только в удобных, но и в управляемых и безопасных инструментах коммуникации. Возможность переноса рабочих переписок позволяет бизнесу сохранить накопленные данные и выстроенные процессы при переходе на корпоративные решения», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

По данным МТС, деловая коммуникация в Волгоградской области активно переходит в цифровые форматы. По итогам 2025 г. количество онлайн-встреч и вебинаров в регионе выросло на 82% по сравнению с 2024 г. Одновременно компании все чаще используют инструменты на базе искусственного интеллекта для структурирования информации и повышения эффективности взаимодействия, что усиливает спрос на решения для хранения и переноса рабочих переписок внутри корпоративной среды.