Волгоградским компаниям стал доступен перенос рабочих чатов без потери данных

Компаниям Волгоградской области представили инструмент для переноса архивов рабочих чатов, который доступен на платформе для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». Решение позволяет сохранить переписку, файлы и структуру каналов при переходе на корпоративную платформу для коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Волгоградские компании смогут выгружать каналы и чаты по папкам из Telegram и загружать их в сервис «Чаты». В перенесенных переписках сохранятся текстовые сообщения, эмодзи и файлы. Чтобы продолжить переписку, пользователю достаточно будет добавить в нее нужных участников.

В сервисе доступны личные и групповые чаты, каналы, приватные и групповые звонки из интерфейса, возможность редактировать отправленные сообщения и реагировать на них с помощью эмодзи. Вход в мессенджер осуществляется по технологии единого входа (SSO), который позволяет пользователям безопасно аутентифицироваться сразу в нескольких приложениях и сайтах, используя один набор учетных данных. Также в сервисе можно создавать профили, менять статусы, обмениваться файлами, находить сотрудников в адресной книге компании, проводить поиск по сообщениям, включать и отключать пуш уведомления.

В мессенджер встроен ИИ-ассистент, который помогает быстро ориентироваться в переписке: он формирует краткие сводки длинных диалогов и выделяет ключевые договоренности, снижая нагрузку на сотрудников.

Как Сбер построил новую процессинговую платформу на российских СУБД для обслуживания 113 млн клиентов
Как Сбер построил новую процессинговую платформу на российских СУБД для обслуживания 113 млн клиентов ит в банках

«Компании Волгоградской области все активнее используют цифровые сервисы для ежедневной работы и внутреннего взаимодействия. При этом растет потребность не только в удобных, но и в управляемых и безопасных инструментах коммуникации. Возможность переноса рабочих переписок позволяет бизнесу сохранить накопленные данные и выстроенные процессы при переходе на корпоративные решения», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

По данным МТС, деловая коммуникация в Волгоградской области активно переходит в цифровые форматы. По итогам 2025 г. количество онлайн-встреч и вебинаров в регионе выросло на 82% по сравнению с 2024 г. Одновременно компании все чаще используют инструменты на базе искусственного интеллекта для структурирования информации и повышения эффективности взаимодействия, что усиливает спрос на решения для хранения и переноса рабочих переписок внутри корпоративной среды.

Другие материалы рубрики

Знаменитая ИТ-компания ушла в убыток почти на миллиард рублей

Премии CNews «Инновация года» и «Импортозамещение года»: начат отбор номинантов

В Сеть утек исходный код Claude, ИИ, который запрещали использовать для массовой слежки и полностью автономного оружия

Власти введут в России платную электронную почту. Закон почти готов

Google теперь будет сканировать все файлы пользователей в облаке, а поврежденные троянами восстанавливать

СМИ: Власти попросили российских сотовых операторов ввести спецплату для активных пользователей VPN

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2026 году: выбор ZOOM

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/