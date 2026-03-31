«Яндекс Карты» и «Навигатор» начали отображать сигналы светофоров в Санкт-Петербурге

«Яндекс Карты» и «Навигатор» стали первыми приложениями, в которых отображаются сигналы автомобильных светофоров в центре Санкт-Петербурга в реальном времени. Приложения получают информацию о сигналах светофоров от ГКУ «ДОДД» (Дирекция организации дорожного движения) Санкт-Петербурга. Обновление поможет планировать поездки, а также сделает их более предсказуемыми и безопасными. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

Чтобы увидеть сигналы светофоров, достаточно построить маршрут на автомобиле и начать движение. «Карты» и «Навигатор» покажут цвет ближайшего светофора по маршруту, а также подскажут, сколько времени осталось до смены сигнала, если у светофора есть таймер. Проверить сигнал светофора можно и когда телефон заблокирован — в режиме Live Activity и на Dynamic Island на устройствах Apple. При необходимости онлайн-светофоры можно отключить в настройках.

«Карты» и «Навигатор» учитывают время до смены сигнала при построении маршрута. Например, если поездка заканчивается за светофором, длительность пути увеличится на время, которое нужно, чтобы его проехать. Во время следования по маршруту «Карты» и «Навигатор» напомнят о важности следить за дорогой. Так, если пользователь будет слишком быстро приближаться к светофору с красным сигналом, приложение предупредит его звуком. Когда сигнал сменится на зеленый, прозвучит другой звук.

«Карты» и «Навигатор» получают данные о сигналах светофоров через городские системы, обрабатывают их и показывают пользователю в реальном времени. Если светофор выйдет из строя, приложения перестанут его отображать. Пользователи тоже могут сообщить о неточности сигнала любого светофора в «Картах» — достаточно нажать на светофор, который передает сигнал с задержкой, в приложении.

Уже сейчас в реальном времени отображаются сигналы светофоров в центре города, включая Невский и Лиговский проспекты, а также в других районах города. В будущем онлайн-светофоров в Санкт-Петербурге станет больше.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/