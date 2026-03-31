«Яндекс Карты» и «Навигатор» начали отображать сигналы светофоров в Санкт-Петербурге

«Яндекс Карты» и «Навигатор» стали первыми приложениями, в которых отображаются сигналы автомобильных светофоров в центре Санкт-Петербурга в реальном времени. Приложения получают информацию о сигналах светофоров от ГКУ «ДОДД» (Дирекция организации дорожного движения) Санкт-Петербурга. Обновление поможет планировать поездки, а также сделает их более предсказуемыми и безопасными. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

Чтобы увидеть сигналы светофоров, достаточно построить маршрут на автомобиле и начать движение. «Карты» и «Навигатор» покажут цвет ближайшего светофора по маршруту, а также подскажут, сколько времени осталось до смены сигнала, если у светофора есть таймер. Проверить сигнал светофора можно и когда телефон заблокирован — в режиме Live Activity и на Dynamic Island на устройствах Apple. При необходимости онлайн-светофоры можно отключить в настройках.

«Карты» и «Навигатор» учитывают время до смены сигнала при построении маршрута. Например, если поездка заканчивается за светофором, длительность пути увеличится на время, которое нужно, чтобы его проехать. Во время следования по маршруту «Карты» и «Навигатор» напомнят о важности следить за дорогой. Так, если пользователь будет слишком быстро приближаться к светофору с красным сигналом, приложение предупредит его звуком. Когда сигнал сменится на зеленый, прозвучит другой звук.

«Карты» и «Навигатор» получают данные о сигналах светофоров через городские системы, обрабатывают их и показывают пользователю в реальном времени. Если светофор выйдет из строя, приложения перестанут его отображать. Пользователи тоже могут сообщить о неточности сигнала любого светофора в «Картах» — достаточно нажать на светофор, который передает сигнал с задержкой, в приложении.

Уже сейчас в реальном времени отображаются сигналы светофоров в центре города, включая Невский и Лиговский проспекты, а также в других районах города. В будущем онлайн-светофоров в Санкт-Петербурге станет больше.