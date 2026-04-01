«А101» и KTS объединили сервисы в экосистему для жителей и усилили бизнес-показатели направлений

Группа компаний «А101» вместе с ИТ-компанией KTS объединили в мобильном приложении реферальную программу, опросы и магазин брендированной продукции, который стал частью программы лояльности.

Решение реализовали внутри приложения на платформе «Домиленд» с помощью мини-приложений и интеграции во внутренние системы. Это позволило сохранить текущую архитектуру и собрать ключевые сценарии в одном интерфейсе без переключений. Раньше сервисы существовали отдельно, теперь пользователь получает единое пространство для рекомендаций, покупок и обратной связи.

Реферальную программу полностью перевели в цифровой формат: пользователи сами подают заявки и отслеживают статус. Опросы также перенесли внутрь приложения, превратив их в постоянный инструмент работы с жителями. Пользователи могут проходить опросы прямо в приложении и получать бонусы за участие. В результате сформировалась единая экосистема, которая усилила ключевые метрики: выросло количество заявок, увеличилась вовлечённость и упростилась работа с данными.

С ноября 2024 по январь 2026 г. к реферальной программе присоединились более 5,5 тыс. участников — почти в 4 раза больше, чем за предыдущие четыре года. Магазин мерча стал полноценным сервисом в сфере электронной коммерции: начислено более 1,5 млн бонусов, а мерч получили более 500 пользователей.

«Основной эффект в таких проектах даёт не только количество функций, но и связность сценариев. Когда пользователь может решить несколько задач в одном интерфейсе, это снижает потери на каждом этапе и повышает итоговый результат для бизнеса», — сказала Виктория Синельникова, руководитель отдела геймификации KTS.