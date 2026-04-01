Абитуриенты Кировской области могут принять участие в онлайн-отборе в ГИТИС

МТС совместно с Российским институтом театрального искусства (ГИТИС) объявляют о старте регистрации в Кировской области на онлайн-отбор абитуриентов 2026/2027 учебного года. Встречи педагогов ГИТИСа с поступающими в ВУЗ из Кировской области пройдут на цифровой платформе «МТС Линк» 13 и 14 апреля 2026 г. Лучшие участники отбора будут рекомендованы для прохождения последующих этапов поступления в ГИТИС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сотрудничество МТС и ГИТИСа в рамках образовательного проекта «Поколение М» дает возможность абитуриентам из Кировской области попробовать свои силы в первичном отборе на актерский факультет столичного вуза. Творческую онлайн-встречу и цифровые консультации проведет старший преподаватель кафедры актерского мастерства ГИТИСа Андрей Оганян. Для участия в онлайн-отборе необходима обязательная регистрация. Заявки могут подавать абитуриенты, проживающие в любом населенном пункте Кировской области.

Для участия в онлайн-отборе приглашаются учащиеся общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений, которые получат аттестат в 2026 г., а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ. Поступающие должны подготовить к прослушиванию репертуар из нескольких литературных произведений различных жанров, включая басню, стихотворение и отрывок прозы. Также педагоги могут предложить спеть песню на собственный выбор или исполнить танец. Для помощи абитуриентам перед началом прослушиваний организаторы проведут специальный мастер-класс, который поможет ребятам подготовиться и настроиться перед актерскими прослушиваниями.

«МТС поддерживает творческую молодежь по всей стране, и Кировская область здесь не исключение. Онлайн-отборы в ГИТИС давно стали для наших ребят реальным шансом заявить о себе, не уезжая из дома. Кировские абитуриенты участвуют в этом проекте ежегодно, и мы видим, что с каждым разом растет не только количество участников, но и уровень их подготовки. У нас уже есть примеры успешного прохождения отбора в разные годы. Уверен, что и в этом сезоне талантливые ребята из нашего региона достойно проявят себя», — отметил директор МТС в Кировской области Алексей Быков.

«Для нас всегда было важно иметь возможность отыскать таланты за пределами Москвы. И больше половины студентов ГИТИСа – ребята из регионов нашей большой страны. Поэтому так ценим мы сотрудничество с МТС. Благодаря МТС каждый год мы выезжаем в несколько регионов и проводим там очные туры. Онлайн-отбор – исключительный формат, который мы больше нигде и ни с кем не практикуем, но мы видим, как развивается год от года цифровая платформа «МТС Линк» и верим, что в какой-то момент она позволит увидеть каждого абитуриента как живого. Но уже сегодня мы обращаем внимание на то, что участники онлайн-отборов в итоге доходят до конкурса, а есть и те, кто счастливо учится в ГИТИСе», – сказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский.