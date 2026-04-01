CDEK.Shopping впервые вышел в чистую прибыль по итогам 2025 года

CDEK.Shopping подвел итоги 2025 г. Для компании этот период стал годом уверенного роста: уже с апреля 2025 г. компания впервые показала положительный финансовый результат, и закрыла год с чистой прибылью 96,5 млн руб. Внутри компании рассматривают 2025 г. как выход на операционную эффективность и пересмотр категорийной стратегии.

Ключевым результатом года стала трансформация бизнес-модели. По итогам 2025 г. выручка компании выросла на 32,4%, а чистая прибыль составила 96,5 млн (за вычетом транзитных расходов прошлых периодов 2022-2024 г. на сумму 217 млн руб.). Оборот сервиса составил 5,3 млрд руб., а число заказов сервиса выросло на 33% год к году. Такого результата удалось добиться за счет новой стратегии товарных вертикалей, смещения фокуса с низкомаржинальных категорий товаров на высокомаржинальные, оптимизации логистических маршрутов и эффективной операционной деятельности.

Выход в чистую прибыль по текущей деятельности создает основу для поэтапного сокращения объема ранее привлеченных средств материнской компании. В компании связывают это напрямую с трансформацией товарных вертикалей и улучшением операционной экономики: бизнесу не требуется прежний уровень финансовой поддержки, а дальнейший рост должен работать уже на укрепление собственной устойчивости.

В 2025 г. CDEK.Shopping также усилил позиции на рынке трансграничной торговли. По данным DataInsight, сервис является лидером в сегменте витрин mail forwarders, витрина платформы выросла до 10 млн товаров, а география охватывает более 19 стран-партнеров и свыше 450 зарубежных площадок. Компания называет это результатом развития собственной end-to-end платформы, объединяющей логистику, ИT, коммерцию и выкуп.

Следующий этап — масштабирование в 2026 г. Компания планирует развивать товарные вертикали, расширять ассортимент, усиливать логистическую инфраструктуру и совершенствовать продукт.

