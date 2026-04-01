Электронная почтовая система сделает получение официальных уведомлений быстрым и безопасным

Одна из мер поддержки «Почты России» в рамках внесенного в Правительство законопроекта — закрепление статуса электронной почтовой системы и ее определение единым каналом доставки юридически значимых сообщений от госорганов юридическим и физлицам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым в случаях, когда нормативными правовыми актами предусмотрена такая доставка сообщений. Такие сообщения будут направляться непосредственно в личные кабинеты граждан и организаций на Госуслугах. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Это позволит унифицировать канал доставки юридически значимых сообщений от госорганов гражданам и организациям, а также обеспечить безопасность и эффективность их доставки.

Для обычных граждан пользование системой будет бесплатным.

Создание такой системы позволит решить проблему разрозненности коммуникаций. Сейчас граждане получают официальные уведомления от одних ведомств по электронной почте, от других — традиционной бумажной почтой. Единая платформа соберет все юридически значимые сообщения в одном месте, что исключит риск пропустить важное уведомление. Кроме того, получить письмо от госорганов теперь можно будет непосредственно на «Госуслугах» без ожидания почтальона и необходимости посещать почтовое отделение.

В свою очередь, заказные письма могут направляться и в бумажном виде — по желанию получателя.

Вся информация будет передаваться по защищенным каналам связи, все данные остаются в безопасности.

Также предлагается создание на «Госуслугах» электронной почты для юрлиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых для доставки им с помощью электронной почтовой системы юридически значимых сообщений и документов. Размер платы, которая будет взиматься с перечисленных категорий, будет определен отдельным актом Правительства.

Для граждан получение и использование такого почтового ящика также будет добровольным и бесплатным. Круг лиц, которые смогут направлять им сообщения, определяет абонент самостоятельно. При этом такое направление не будет исключать возможности получения юридически значимых сообщений в ином виде, в том числе на бумажном носителе. Инициатива позволит обеспечить наличие единого официального канала обмена юридически значимыми сообщениями и документами.