Хлебодаровка впервые подключилась к 4G «МегаФона»

Еще одно село в Русско-Полянском районе Омской области получило связь «МегаФона». Оператор впервые установил телеком-оборудование в Хлебодаровке, благодаря чему жители могут пользоваться качественной голосовой связью и цифровыми сервисами на скорости до 80 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Село небольшое, здесь проживает не более 1000 человек. Установленная в населенном пункте базовая станция работает в нескольких частотных диапазонах, что позволяет абонентам быстро решать свои задачи онлайн. Сигнал одинаково стабилен, как внутри зданий, так и на улице. Действующие параметры связи обеспечивают для пользователей широкие цифровые возможности. Теперь они могут оплачивать товары и услуги дистанционно, смотреть видео в отличном качестве, проходить обучение, не покидая дома или скачивать объемные файлы.

Новая станция также расширила территорию действия технологии цифровых звонков через интернет (VoLTE). Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и выходить в Сеть — например, чтобы ввести поисковый запрос в браузере или отправить другу фото.

«Телеком-оборудование установлено в рамках собственной программы оператора по развитию сети в регионе. Обеспечение мобильной связью и интернетом небольших поселений – это один из приоритетов компании. За счет установки новой инфраструктуры мы «оцифровали» не только Хлебодаровку, но и рядом расположенную деревню Тогунас. В целом, по Русско-Полянскому району мы проводим обширные работы – уже обеспечили связью села: Добровольск, Новосанжаровка и Цветочное», – сказал руководитель технического отдела «МегаФона» в Омской области Алексей Полонский.