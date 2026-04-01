inSales представила масштабное обновление чекаута клиентских сайтов

inSales представила масштабное обновление чекаута клиентских сайтов. Обновления направлены на улучшение клиентского сервиса и включают в себя ряд важных для продавцов и покупателей изменений. Новая страница оформления заказа позволит покупателям совершать покупки на сайте безопасно и в несколько кликов. Об этом CNews сообщили представители inSales.

Чекаут (Checkout) – это заключительный этап онлайн-покупки, который начинается с перехода из корзины и заканчивается нажатием кнопки «Оплатить». На этом этапе клиент выбирает способ и адрес доставки, указывает способ оплаты, использует накопленные бонусы и подтверждает контактные данные.

Нововведения

Добавлена возможность подключения одностраничного чекаута, где все поля (контакты, доставка, оплата) расположены на одной странице без пошаговой навигации.

Полностью переработан интерфейс личного кабинета для единого управления заказами, бонусами и профилем. Покупатели смогут быстро редактировать сохраненные адреса.

Внедрена функция тегирования адресов. Теперь адреса можно переименовывать и сохранять под любой меткой («Дом», «Работа» и прочее). Решение позволит клиентам выбирать нужный адрес в один клик при оформлении заказа.

Проведен редизайн экранов для разных видов клиентской доставки. Теперь клиенты интернет-магазинов смогут выбирать адрес для самовывоза еще быстрее благодаря выпадающему динамическому списку точек на картах 2ГИС с переключением между населенными пунктами. Для курьерской доставки улучшили эргономику и логику взаимодействия с формой в полноэкранном режиме, что удобно для мобильных устройств.

Настроена поддержка оформления заказа без доставки. Теперь при оформлении цифровых товаров и услуг на сайтах клиентов появилась возможность пропустить этап доставки.

Упростили процесс оформления документов. Пользователи получили возможность редактировать свои юридические документы непосредственно в личном кабинете, а также генерировать документы для самозанятых.

Улучшение работы и исправление недочетов

Восстановлен функционал начисления и списания бонусов на странице оформления заказа.

Добавлено поле «Комментарий к доставке».

Настроена кастомизация вкладок. В настройках интернет-магазина теперь можно переименовать вкладки «Самовывоз» и «Доставка» (например, на «Забрать из пункта выдачи» и «Привезти курьером»).

Настроено отображение полного списка тарифов доставки и возможность отключать вывод полей получателя, если они не требуются.

«Страница оформления заказа играет важную роль в бизнес-метриках: она помогает уменьшить долю брошенных корзин и увеличить конверсию продаж. Обновления inSales нацелены на рост конверсии заказов и более удобный опыт для покупателей», — сказал главный исполнительный директор inSales Алексей Бойко.