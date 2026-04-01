ИТ-экосистема «Лукоморье» запустила справочный центр по платформе «Акола»

ИТ-экосистема «Лукоморье» (входит в «Ростелеком») объявила о запуске справочного центра по платформе «Акола» — единого пространства знаний, поддержки и профессионального взаимодействия. Новый ресурс ориентирован на клиентов и партнеров и обеспечивает удобный доступ к актуальной информации о возможностях платформы.

«Акола» — платформа для создания веб-приложений любой сложности без программирования (no-code). С запуском справочного центра пользователи получают структурированную среду для работы с платформой — от первого знакомства до реализации комплексных проектных задач. Ресурс объединяет документацию, информацию об обновлениях, экспертные материалы и профессиональное сообщество, формируя пространство для обмена опытом и практическими знаниями.

«Запуск справочного центра по “Аколе” — важный этап развития нашей платформы и формирования профессионального цифрового сообщества вокруг нее. Мы создаем не просто базу знаний, а образовательную среду, которая помогает быстрее переходить от идеи к готовому цифровому продукту», — отметил Арсен Благов, генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье».

Справочный центр включает несколько тематических разделов, охватывающих ключевые аспекты работы с платформой.

Раздел «Руководство» представляет собой структурированную базу знаний по платформе. Здесь собраны материалы, охватывающие весь путь пользователя: от базовой настройки до работы с продвинутыми функциями и нестандартными сценариями использования. Удобная система поиска по статьям и тегам позволяет быстро находить нужную информацию, а механизм рекомендаций помогает выстраивать последовательное изучение возможностей платформы.

Раздел «Обновления» обеспечивает прозрачность развития платформы. Здесь публикуются анонсы новых версий, информация о функциональных улучшениях и исправлениях, а также стратегические направления развития. Пользователи всегда остаются в курсе изменений и могут оперативно внедрять новые возможности в свои проекты.

Раздел «Сообщества» стал пространством для постоянного профессионального диалога. Это площадка, где обсуждаются лучшие практики работы с платформой, решаются сложные технические и методологические задачи, формируются предложения по развитию функциональности. Система тегов, персональных фильтров и подписок позволяет каждому пользователю настроить информационное поле под свои задачи — будь то вопросы производительности, SEO, автоматизации процессов или интеграций. Сообщество формирует коллективную экспертизу вокруг платформы и усиливает эффект совместной работы.

В разделе «Публикации» эксперты и практики делятся кейсами, инсайтами и результатами реальных проектов, реализованных с помощью «Аколы». Это библиотека прикладных знаний, включающая материалы с митапов, хакатонов и внутренних проектных практик. Пользователи получают доступ к готовым решениям, разбору сложных сценариев и примерам успешного внедрения, что позволяет быстрее находить оптимальные подходы в собственных задачах.

Для оперативной помощи предусмотрен раздел FAQ. Здесь можно задать вопрос экспертам платформы или найти уже готовое решение типовой ситуации. Пользователи могут отслеживать статус своих обращений, подписываться на интересующие вопросы и получать уведомления при появлении ответа или признанного решения. Это значительно сокращает время на поиск информации и снижает барьер при работе со сложными настройками.

Важным элементом справочного центра стал персональный профиль пользователя — для управления взаимодействием с платформой. В профиле собраны все ключевые активности: уведомления по подпискам и обсуждениям, статистика собственных публикаций, просмотры, комментарии, лайки и реакции аудитории. Здесь же отображаются сохраненные материалы, избранные темы и вопросы, требующие внимания. Автор может отслеживать отклик на размещенный контент, а читатель — быстро возвращаться к важным материалам и управлять своими интересами. Профиль также позволяет редактировать личные данные и настраивать параметры безопасности, делая работу со справочным центром персонализированной и удобной.

Справочный центр открыт как для неавторизованных пользователей, которые могут знакомиться с базовой информацией, так и для зарегистрированных участников с расширенными возможностями публикации, обсуждения и управления контентом.