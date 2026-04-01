К пристани Яр-Сале доставили уверенный 4G

На пассажирской пристани села Яр-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа инженеры «МегаФона» провели модернизацию телеком-сети. В результате активации дополнительного диапазона частот скорость мобильного интернета выросла примерно на 10%, а жители и гости населенного пункта могут с комфортом пользоваться цифровыми услугами и оперативно получать информацию о запланированных рейсах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Пассажирская пристань в Яр-Сале — транспортная артерия, которая соединяет село с Салехардом и другими городами.

«Наличие качественной цифровой инфраструктуры в месте отправления теплоходов необходимо, чтобы местные жители могли оперативно посмотреть расписание или связаться с близкими. В результате модернизации сети скорость мобильного интернета на пристани выросла, а связь с близкими даже в часы пиковой нагрузки стала еще доступнее», — сказал директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Мелихов.

Для Яр-Сале, где проживает около семи тысяч человек, транспортное сообщение с административным центром округа — Салехардом — имеет важнейшее значение. В село невозможно добраться на автобусе или такси, а летом попасть в центр Ямальского района можно только на теплоходе или вертолете. Теперь в зоне действия базовой станции на пассажирской пристани в Яр-Сале пользователи смогут быстро узнать в сети время отправления теплоходов, оплатить билет или воспользоваться навигатором онлайн. Средняя скорость передачи данных при этом составит около 30 Мбит/с.

Специалисты «МегаФона» задействовали дополнительный высокочастотный диапазон, что позволяет сохранять высокую скорость загрузки файлов и смотреть фильмы в высоком разрешении онлайн даже в часы наиболее высокой нагрузки на сеть.

Востребованность мобильного интернета на пассажирской пристани подтверждает обезличенная статистика «МегаФона»: только за март 2026 г. в зоне действия базовой станции прокачали объем данных, сопоставимый с просмотром более 2,5 тыс. часов видео в высоком качестве.

