Каждый пятый продавец на маркетплейсе готов снижать цены на товар, если снизятся комиссии

Почти треть продавцов (30%) на маркетплейсах готовы снизить цены на свои товары, если площадка опустит комиссии – хотя бы на 1%. При формировании итоговой стоимости предприниматели учитывают закупочную стоимость, тарифы маркетплейсов, а также расходы на возвраты, зарплаты и другое. К таким выводам пришел ИЦ «Позиция» после опроса более 1000 предпринимателей на маркетплейсах.

По мнению продавцов, даже небольшие изменения в условиях площадки могут повлиять на их решения по цене. Так, 30% готовы уменьшить цену если комиссия снижается хотя бы на 1%, 29% – при снижении на 3-5%, а для четверти респондентов необходимо снижение на 5-10%.

Также продавцы готовы снижать цены на товары в случае уменьшения стоимости закупки (36%), достижение целей по объему продаж (29%) и снижение спроса на товар (19%). Более 30% опрошенных признались, что сейчас корректируют цены по несколько раз в месяц. Основные причины: изменения спроса на товар, действия конкурентов, сезонность, инвестиции в скидки со стороны площадки и изменение себестоимости. Каждый пятый (22%) также отметил, что из-за скидок со стороны маркетплейсов часто приходится дополнительно поднимать цены.

Половина опрошенных предпринимателей планируют повышать цены в ближайшие один-два месяца. Большинство хотели бы таким образом увеличить прибыль (42%), остальные — чтобы компенсировать рост себестоимости (41%) и сравняться с конкурентами (27%). Другая половина респондентов не планирует повышение в ближайшее время.

В опросе приняли участие более 1000 предпринимателей из городов-миллионников в возрасте от 26 до 55 лет. Среди них 56% продает на Ozon, 44% на Wildberries, 30% на «Яндекс Маркете», 10% на «Мегамаркете» и 1% на «Магнит Маркете». При этом часть опрошенных работает с несколькими площадками сразу.

Треть респондентов (33%) продает на маркетплейсах более пяти лет, 29% — более года, 19% — более полугода, 18% — более года. Топ популярных категорий: одежда и обувь (19%), товары для дома (15%), красота (16%), электроника (11%), бытовая техника (10%).

Среди опрошенных 60% — представители микробизнеса (доход до 120 млн в год), 40% — малого бизнеса (доход до 800 млн в год).

