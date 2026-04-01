«МегаФон» обновил сеть для жителей и гостей Тобольска

Инженеры «МегаФона» модернизировали телеком-объекты в основных жилых массивах Тобольска, второго по величине города Тюменской области. Теперь тоболяки и многочисленные гости второго по величине города Тюменской области смогут повысить уровень онлайн коммуникаций и на более комфортных скоростях использовать все цифровые сервисы.

Связисты активировали дополнительный слой LTE в высокочастотном диапазоне, что повысило стабильность голосовой связи и емкость сети даже в часы пиковой нагрузки. Был проведен и рефарминг – на ряде телеком-объектов частоты третьего поколения переведены в современный стандарт LTE, что позволило повысить скорость мобильного интернета до 80 Мбит/с. Кроме того, абоненты теперь могут более свободно пользоваться голосовыми вызовами в VoLTE – это технология передачи голоса через сеть 4G, обеспечивающая мгновенное соединение и кристально чистый звук.

Работы по модернизации сети прошли в 4-м и 7-м микрорайонах. Здесь плотная застройка и развитая инфраструктура – торговые и бизнес-центры, спортивные комплексы и детские учреждения. Высокая концентрация пользователей добавляют объем интернет-трафика, поэтому инженеры приняли превентивные меры по расширению емкости сети в этих локациях.

Оба микрорайона имеют отличное транспортное сообщение с историческим центром, что делает аренду квартир там особенно популярной у туристов. А количество путешественников в Тобольске растет с каждым годом.

Приезжих привлекает уникальные памятники архитектуры и богатейшая история: Тобольск считается первой столицей Сибири, именно здесь появился первый каменный храм и единственный за Уралом кремль, здесь вышла первая сибирская газета, начали действовать первая школа, театр и музей.

«Путешествия внутри страны стали настоящим трендом в последние годы, и Тобольск является одним из самых популярных направлений на Урале и в Сибири. Гостей становится больше – значит, увеличивается и нагрузка на сеть. Мы мониторим ситуацию и совершенствуем инфраструктуру в тех местах, где это необходимо, чтобы местные жители могли активно пользоваться цифровыми сервисами, а туристы – на комфортных скоростях серфить в интернете, вести прямые эфиры и делиться с друзьями интересными фото и видео из путешествия», – отметил директор «МегаФона» в Тюменской области Евгений Пфлаумер.

