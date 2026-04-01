«МегаФон» подключился к индор-сети в новом терминале аэропорта Благовещенска

Пассажиры в новом терминале международного аэропорта Благовещенск имени Н.Н. Муравьева-Амурского могут пользоваться мобильной связью «МегаФона». Интернет и голосовые вызовы стали доступны после запуска в аэровокзальном комплексе новой базовой станции. Теперь абоненты оператора перед рейсом могут загружать видео и общаться в мессенджерах на средней скорости до 55 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специально для нового терминала запущена система индор-покрытия. Базовая станция такого формата распределяет сигнал внутри здания через сеть антенн и кабелей. Это позволяет обеспечить равномерную связь там, где 4G от внешних вышек малоэффективен из-за внутренних конструкций здания.

Новый терминал может пропускать до тысячи пассажиров в час, а его площадь составляет более 25 тыс. кв. м. Он оснащен четырьмя телетрапами, 23 стойками регистрации и тремя багажными лентами.

Аналитики «МегаФона» зафиксировали, что в первые дни работы новой базовой станции в терминале на одного абонента в среднем приходится около 40 МБ данных — показатель, подтверждающий высокий спрос пассажиров на мобильный интернет в зонах ожидания и регистрации. Самыми активными пользователями стали пассажиры из Хабаровского края, Санкт-Петербурга и Забайкальского края.

Безопасность

«Высокоскоростной интернет в аэропорту — это базовая необходимость для современных путешественников. Они могут сделать срочную работу, связаться с гостиницей или загрузить любимый сериал по пути на посадку. Для обеспечения стабильного сигнала внутри капитальных конструкций мы подключились к системе антенно-фидерных устройств. Это техническое решение позволяет обеспечить высокую емкость телеком-инфраструктуры. Пассажиры и работники аэропорта могут пользоваться мобильным интернетом даже при высокой нагрузке на сеть», — сказал директор «МегаФона» в Амурской области Максим Дудкин.

«Теперь в новом терминале аэропорта будет работать устойчивая мобильная связь. Для пассажиров это означает, что можно спокойно созвониться с близкими, ответить на важные сообщения или просто пользоваться быстрым интернетом. Хорошая связь — это часть комфорта, который делает Приамурье более привлекательным для гостей и удобным для жителей», — сказал Денис Земнухов, министр цифрового развития и связи Амурской области.

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/