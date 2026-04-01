«МегаФон» улучшил связь в садоводческих обществах под Новосибирском

Новосибирские дачники могут проводить время на своих участках с большим комфортом. Им стала доступна надёжная голосовая связь и быстрый интернет «МегаФона». Оператор установил новое оборудование и провёл модернизацию действующих базовых станций на территории нескольких садоводческих обществ вблизи города.

Новосибирцы готовятся к новому дачному сезону. Отправляясь за город садоводам важно оставаться на связи и сохранять привычный образ жизни: общаться с близкими, отвечать по рабочим вопросам, оплачивать покупки онлайн или смотреть любимые сериалы. Чтобы пребывание на даче оставалось удобным, оператор построил новые базовые станции и модернизировал существующее телеком-оборудование.

Большую часть работ инженеры провели в Новосибирском районе, который опоясывает город. Улучшения произошли в товариществах: «Учхоз», «Удачный-2», «Механизатор», «Энергия-5», «Боровушка», «Голубые озера», «Калугино» и других обществах.

Оборудование работает в нескольких частотных диапазонах. За счёт низкочастотного мобильный интернет остаётся доступным даже вдали от базовой станции на обширной территории, а также внутри зданий. В свою очередь высокочастотный диапазон обеспечивает быструю и стабильную передачу данных для большого количества абонентов в СНТ.

«С первым теплом наблюдается традиционный отток новосибирцев за город. Одновременно с этим в садовых обществах возрастает потребление мобильного трафика. В регионе около 1,4 тыс. садоводческих обществ, занимающих примерно 35 тыс. гектаров. Компания готова к таким сезонным изменениям и делает все, чтобы прибывание клиентов на даче было комфортным. Теперь и временно, и постоянно проживающие за городом пользователи, могут быстро обратиться за помощью к экстренным службам, управлять умными устройства для безопасности дома или полива огорода, работать и учиться удалённо, а также оперативно решать бытовые вопросы через цифровые сервисы», – отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.