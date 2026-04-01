МТС разогнала LTE для пациентов крупнейшего центра неотложной помощи Якутии

МТС усилила сеть LTE в Якутске. После установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета вблизи Республиканской больницы №2 увеличилась на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате проведенных работ мобильный интернет МТС стал быстрее на территории больницы и внутри всего комплекса зданий медучреждения, включая главный лечебный корпус, где ежедневно пребывают на госпитализации до 500 человек, а также в более 10 специализированных отделений, региональном сосудистом центре и диагностических службах. В зоне новых скоростей МТС оказались также столовая, лаборатория прогулочные зоны центра.

Обновленная сеть МТС покрывает и другие учреждения, входящие в медицинский кластер Якутска, в том числе Республиканский онкологический диспансер, Ожоговый центр им. В.В. Божедонова, детскую инфекционную больницу и отделения республиканской клинической больницы. Новые скорости доступны жителям 143, 50 и 48 кварталов Якутска, посетителям рынка «Манньыаттаах» и близлежащих торговых центров.

«В числе наших приоритетов по развитию сети в республике — качественная связь для важных социальных объектов, в том числе медицинских учреждений. Новые скорости LTE дают возможность пациентам свободно общаться с родными и близкими в сети, а медработникам - оперативно обмениваться данными с лабораториями, проводить онлайн-консультации с коллегами из других клиник, использовать приложения аптек. Ранее МТС ускорила в два раза LTE вблизи Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья на Сергеляхском шоссе, а также около Национального центра медицины имени М.Е. Николаева в Якутске», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/