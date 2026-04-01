Ozon внедряет двухэтапную проверку возраста с помощью Max

Ozon сообщил о внедрении двухэтапной проверки возраста с помощью Max. В рамках пилотного проекта при покупке энергетиков подтверждение возраста станет двухэтапным: первый раз совершеннолетие проверят при оформлении заказа онлайн, второй — при получении товара. Новый механизм заработает 6 апреля в тестовом режиме для части пользователей.

Ранее покупателю нужно было подтвердить возраст только при получении заказа — курьеру или сотруднику пункта выдачи показывали QR‑код из приложения Max, паспорт или водительское удостоверение. Теперь проверка стала двухэтапной: она начинается еще на этапе оформления заказа, что делает процесс более безопасным

Технически подтверждение возраста будет выглядеть так — если в корзине есть энергетический напиток, то покупателю на этапе оформления заказа будет предложено пройти проверку возраста через «Цифровой ID» в мессенджере Max. Финальная верификация будет происходить уже при получении заказа: покупатель показывает QR-код из профиля в Max, который сотрудник пункта выдачи или курьер отсканирует для подтверждения возраста.

Охватить юридически значимым ЭДО все документы пока невозможно цифровизация

Создать «Цифровой ID» могут только совершеннолетние граждане России. Для этого необходимо перейти в соответствующий раздел профиля в Max, нажать на кнопку «Cоздать QR», предоставить согласие на «Госуслугах» и выбрать «Подтвердить».

«Цифровой ID» действителен только с устройства, на котором он создавался. Динамический QR-код обновляется каждые 30 секунд и защищен от скриншотов. Доступ к сервису осуществляется только через распознавание лица или по отпечатку пальца владельца телефона.

