Ozon внедряет двухэтапную проверку возраста с помощью Max

Ozon сообщил о внедрении двухэтапной проверки возраста с помощью Max. В рамках пилотного проекта при покупке энергетиков подтверждение возраста станет двухэтапным: первый раз совершеннолетие проверят при оформлении заказа онлайн, второй — при получении товара. Новый механизм заработает 6 апреля в тестовом режиме для части пользователей.

Ранее покупателю нужно было подтвердить возраст только при получении заказа — курьеру или сотруднику пункта выдачи показывали QR‑код из приложения Max, паспорт или водительское удостоверение. Теперь проверка стала двухэтапной: она начинается еще на этапе оформления заказа, что делает процесс более безопасным

Технически подтверждение возраста будет выглядеть так — если в корзине есть энергетический напиток, то покупателю на этапе оформления заказа будет предложено пройти проверку возраста через «Цифровой ID» в мессенджере Max. Финальная верификация будет происходить уже при получении заказа: покупатель показывает QR-код из профиля в Max, который сотрудник пункта выдачи или курьер отсканирует для подтверждения возраста.

Создать «Цифровой ID» могут только совершеннолетние граждане России. Для этого необходимо перейти в соответствующий раздел профиля в Max, нажать на кнопку «Cоздать QR», предоставить согласие на «Госуслугах» и выбрать «Подтвердить».

«Цифровой ID» действителен только с устройства, на котором он создавался. Динамический QR-код обновляется каждые 30 секунд и защищен от скриншотов. Доступ к сервису осуществляется только через распознавание лица или по отпечатку пальца владельца телефона.