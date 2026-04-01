Подписан трехсторонний меморандум о развитии ИТ-образования в школах в Вологодской области

Министерством образованием Вологодской области, Вологодским отделением Сбербанка и компанией «Алгоритмика» подписан трехсторонний меморандум о реализации совместных проектов, направленных на развитие и популяризацию информационно-коммуникационных технологий, цифровых навыков у педагогов и обучающихся. Об этом CNews сообщили представители «Алгоритмики».

«Сегодня региональные школы демонстрируют значительный прогресс в ИТ-образовании: более 2,3 тыс. школьников охвачены профильным изучением информатики, активно развиваются ИТ-классы и организации дополнительного образования детей. При этом очень востребованы программы повышения квалификации педагогов для освоения навыков работы с современными цифровыми технологиями, – сказала заместитель губернатора – министр образования области Екатерина Целикова. – Запуск совместного проекта со школой программирования "Алгоритмика" для проведения дополнительных занятий во внеурочной деятельности в школах Вологодской области открывает путь к системному решению этих задач».

Системные образовательные проекты позволят реализовать ключевые направления работы: повышение квалификации педагогов всех уровней образования с использованием современных ИT-решений и инструментов искусственного интеллекта; развитие программ внеурочной деятельности для младших школьников, включая цифровую гигиену и предпрофильное изучение информатики; создание условий для практического обучения работе с современным оборудованием и цифровыми платформами; поддержка проектной и исследовательской деятельности школьников с наставничеством профессионалов отрасли.

Сергей Филиппов, управляющий Вологодским отделением Сбербанка: «ИИ-инструменты становятся настоящим помощником для учителей. Они дают больше времени на живое общение с учениками, помогают сделать каждый урок творческим и интересным. Наши коллеги в Министерстве образования области уже эффективно используют возможности ИИ, делая качественное, современное образование доступным везде: и в областном центре, и в небольших населенных пунктах».

Охватить юридически значимым ЭДО все документы пока невозможно
Охватить юридически значимым ЭДО все документы пока невозможно

Директор по работе с государственным сектором компании «Алгоритмика» Станислав Косарев: «Уже с сентября 2026 г. мы запускаем обучение для 1тыс. школьников 5-7 классов, фокусируясь на цифровых навыках и работе с ИИ, развитии системного мышления и проектной деятельности. Такие инициативы становятся устойчивой частью региональной образовательной модели при поддержке «Сбера» и Правительства области».

Меморандум открывает новые возможности для комплексного развития ИТ-образования в регионе, способствуя формированию навыков, востребованных современной экономикой.

