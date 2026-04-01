RWB открыла новый логистический комплекс Wildberries в Ереване

RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) продолжает укреплять инфраструктуру в Армении и объявляет об открытии нового логистического центра в Ереване. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Комплекс расположен в административном районе Ахтанак и занимает площадь около 23 тыс. кв. м. С 30 марта 2026 г. логистический центр начал принимать товары продавцов на хранение. Он также стал доступен для поставок по модели «Маркетплейс». Полный перечень доступных категорий товаров, а также дополнительную информацию о работе центра можно найти на портале продавцов Wildberries.

Новый объект способен обрабатывать до 500 тыс. товаров в сутки, что позволит ускорить доставку, повысить качество сервиса для покупателей и расширить возможности для локальных предпринимателей.

«Открытие нового логоцентра в Ереване является важным шагом в развитии экосистемы Wildberries в Армении. Мы создаем инфраструктуру, которая позволит местным предпринимателям проще управлять хранением товаров и значительно упростит процессы выхода на международные рынки. Наша задача — сделать логистику максимально удобной и эффективной, чтобы армянские продавцы могли масштабировать свой бизнес и расширять экспортные возможности», — отметил региональный директор компании в Армении Давид Мирзоян.

Новый объект станет важным элементом логистической цепочки, обеспечивая обработку товаров и развитие рынка электронной коммерции. Продавцы получат дополнительные возможности для отгрузки товаров, а клиенты — более быструю доставку.

В Армении функционирует два логистистических объекта: помимо нового логоцентра в районе Ахтанак, действует сортировочный центр по адресу: ул. Арташисяна, 106.