RWB открыла новый логистический комплекс Wildberries в Ереване

RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) продолжает укреплять инфраструктуру в Армении и объявляет об открытии нового логистического центра в Ереване. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Комплекс расположен в административном районе Ахтанак и занимает площадь около 23 тыс. кв. м. С 30 марта 2026 г. логистический центр начал принимать товары продавцов на хранение. Он также стал доступен для поставок по модели «Маркетплейс». Полный перечень доступных категорий товаров, а также дополнительную информацию о работе центра можно найти на портале продавцов Wildberries.

Новый объект способен обрабатывать до 500 тыс. товаров в сутки, что позволит ускорить доставку, повысить качество сервиса для покупателей и расширить возможности для локальных предпринимателей.

«Открытие нового логоцентра в Ереване является важным шагом в развитии экосистемы Wildberries в Армении. Мы создаем инфраструктуру, которая позволит местным предпринимателям проще управлять хранением товаров и значительно упростит процессы выхода на международные рынки. Наша задача — сделать логистику максимально удобной и эффективной, чтобы армянские продавцы могли масштабировать свой бизнес и расширять экспортные возможности», — отметил региональный директор компании в Армении Давид Мирзоян.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
Новый объект станет важным элементом логистической цепочки, обеспечивая обработку товаров и развитие рынка электронной коммерции. Продавцы получат дополнительные возможности для отгрузки товаров, а клиенты — более быструю доставку.

В Армении функционирует два логистистических объекта: помимо нового логоцентра в районе Ахтанак, действует сортировочный центр по адресу: ул. Арташисяна, 106.

Другие материалы рубрики

Китайский производитель роботов ищет специалистов с зарплатой $18 миллионов

МТС, «Мегафон», «Билайн», Т2 к 2027 году могут установить почти 9000 российских базовых станций

Власти просят интернет-бизнес помочь бороться с VPN

Гигант российской онлайн-розницы резко сократил долги, но получил отток покупателей и сокращение ПВЗ

Школьники теряют навыки мышления и правописания из-за постоянного использования нейросетей

Amazon покупает компанию с готовой спутниковой группировкой на околоземной орбите

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще
VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/