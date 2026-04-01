Сервис кикшеринга «Юрент» открыл новый сезон в Новосибирске

Сервис кикшеринга (кратковременной аренды электросамокатов) «Юрент» (входит в группу компаний МТС) запустил новый сезон в Новосибирске. Жителям и гостям города будут доступны самокаты модели «Юрент 2.0». Это самокат собственной разработки сервиса, который обладает улучшенными характеристиками управления и безопасностью при вождении. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новосибирск — один из лидеров по росту числа транспортных поездок среди российских городов. По итогам прошлого года более 85% поездок были целевыми из точки А в точку Б. Среднее время поездки на самокатах «Юрент» снизилось по сравнению с прошлым сезоном на 66% — до 12 минут. Более 60% поездок не превышали 10 минут. Наиболее распространенные сценарии поездок — от дома до работы, торгового центра или спортзала, а также в качестве транспорта «последней мили» — от метро или остановки общественного транспорта до дома, работы и наоборот.

При этом по итогам 2025 г. «Юрент» отметил снижение аварийности поездок сервиса в столице Сибири: 99,99% поездок завершились без каких-либо происшествий, а общее количество инцидентов с самокатами сервиса, включая ДТП и падения, сократилось на 42%. В частности, это произошло благодаря сотрудничеству сервиса с администрацией Новосибирска, и в новом сезоне «Юрент» сохраняет безопасность приоритетным направлением работы. В городе по-прежнему будут действовать «медленные зоны» — участки, на которых устройства сервиса замедляются до 15 км/ч, а также зоны полного запрета поездок на СИМ. Пользователям не нужно предпринимать никаких дополнительных действий: все самокаты оснащены IoT-модулем, который автоматически замедляет или останавливает устройство на нужных участках.

В сезоне 2026 г. сервис продолжит выявлять и блокировать несовершеннолетних за рулем самокатов с помощью МТС ID. Будет продолжено обучение пользователей основам ПДД. Так, перед первой поездкой будет предложено пройти тестирование на знание правил дорожного движения в приложении сервиса, состоящее из 10 вопросов про правильную и безопасную езду на электросамокатах. В течение сезона «Юрент» также будет проводить «Школу безопасного вождения» — собственный проект сервиса, в рамках которого пользователей обучат теории и практике управления электросамокатами.

Отслеживать нарушителей на улицах города сервис будет с помощью городских камер и совместных рейдов с правоохранительными органами. К новому сезону кикшеринг также доработал бот в Telegram @pdd_urent_bot, в который можно пожаловаться на нарушителей ПДД сервиса. Для жалобы на несоблюдение правил необходимо сделать фото с нарушителем (на снимке должно быть видно номер устройства), а также указать время и место, когда оно было сделано. Служба поддержки «Юрент» быстро обработает обращение и применит санкции, если нарушение имело место быть.

«Юрент» также бесплатно страхует пешеходов от несчастных случаев с самокатами. Страхование третьих лиц включено в базовый бесплатный страховой полис, который по умолчанию действует в каждой поездке на электросамокатах «Юрент». Страховка будет покрывать ущерб здоровью пешехода в случае инцидента с самокатом сервиса, например, при столкновении. Максимальная сумма страхового покрытия — 900 тыс. руб.

Работа в условиях ограниченного интернета

«Юрент», как часть группы компаний МТС, должен оставаться доступным даже при ограничениях в работе мобильного интернета. Однако, в случае возникновения каких-либо трудностей взять самокат в аренду можно будет с помощью SMS.

Для начала поездки на самокате «Юрент» при неработающем мобильном интернете достаточно будет открыть приложение сервиса в предложенном меню выбрать опцию «арендовать по SMS» и отсканировать QR-код на руле самоката. После этого у пользователя автоматически откроется окно SMS, в котором будет введен номер самоката — его нужно будет просто отправить. После отправки SMS электросамокат активируется и будет готов к поездке. Завершить аренду можно аналогичным способом. Тариф автоматически будет выбран «Поминутный».