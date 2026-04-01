Summit Group объединила цифровые ресурсы: запущен единый корпоративный сайт для инвесторов, партнеров и сотрудников

Summit Group (МФК «Саммит», Ломбард «Ласточка», «ИТ Центр» и др.) запустила новый корпоративный сайт. Проект объединил ключевые направления бизнеса в единую цифровую экосистему и стал элементом стратегии по выстраиванию коммуникации с инвесторами, партнерами, надзорными органами и профессиональным сообществом. Об этом CNews сообщили представители Summit Group.

Запуск нового сайта символично совпал с важной датой в истории компании: ровно год назад, 1 апреля 2025 г., опорная компания группы — МФК «Саммит» — завершила преобразование из общества с ограниченной ответственностью (ООО) в акционерное общество (АО). Этот шаг открыл новые возможности для выхода на публичный рынок и повышения прозрачности бизнеса. Сегодняшний запуск единого корпоративного сайта стал логичным продолжением этого пути — следующим этапом в выстраивании открытой и технологичной коммуникации со всеми заинтересованными сторонами.

Новый сайт — это не просто обновленная платформа, а полноценный корпоративный сайт, где в интуитивно понятной структуре собрана вся информация о деятельности Summit Group: от операционных показателей и стратегии развития до карьерных возможностей и технологических решений.

Среди ключевых целевых аудиторий нового ресурса: инвесторы и аналитики — раскрытие информации, операционные и финансовые показатели, выпуски облигаций, рейтинги; партнеры — технологические возможности, продуктовые линейки, направления для сотрудничества; сотрудники и кандидаты — карьерные возможности, HR-бренд, корпоративная культура и ценности; регулятор и органы власти — системная информация о деятельности, статусах и стратегическом развитии.

«Мы стремились создать инструмент, отражающий развитие группы, — сказал Максим Егоров, ИT-директор Summit Group. — Современный бизнес требует современных инструментов коммуникации. Наш новый сайт — это ответ на запросы всех заинтересованных сторон: от инвесторов, ожидающих прозрачной отчетности, до специалистов, которые ищут место для профессионального развития».

Новый ресурс стал «лицом» группы, аккумулирующим информацию обо всех основных юридических лицах группы и их взаимосвязях. Также сайт выступает площадкой для обязательного раскрытия информации, обеспечивая доступ к данным о деятельности компании в соответствии с требованиями регулятора.