Summit Group объединила цифровые ресурсы: запущен единый корпоративный сайт для инвесторов, партнеров и сотрудников

Summit Group (МФК «Саммит», Ломбард «Ласточка», «ИТ Центр» и др.) запустила новый корпоративный сайт. Проект объединил ключевые направления бизнеса в единую цифровую экосистему и стал элементом стратегии по выстраиванию коммуникации с инвесторами, партнерами, надзорными органами и профессиональным сообществом. Об этом CNews сообщили представители Summit Group.

Запуск нового сайта символично совпал с важной датой в истории компании: ровно год назад, 1 апреля 2025 г., опорная компания группы — МФК «Саммит» — завершила преобразование из общества с ограниченной ответственностью (ООО) в акционерное общество (АО). Этот шаг открыл новые возможности для выхода на публичный рынок и повышения прозрачности бизнеса. Сегодняшний запуск единого корпоративного сайта стал логичным продолжением этого пути — следующим этапом в выстраивании открытой и технологичной коммуникации со всеми заинтересованными сторонами.

Новый сайт — это не просто обновленная платформа, а полноценный корпоративный сайт, где в интуитивно понятной структуре собрана вся информация о деятельности Summit Group: от операционных показателей и стратегии развития до карьерных возможностей и технологических решений.

Среди ключевых целевых аудиторий нового ресурса: инвесторы и аналитики — раскрытие информации, операционные и финансовые показатели, выпуски облигаций, рейтинги; партнеры — технологические возможности, продуктовые линейки, направления для сотрудничества; сотрудники и кандидаты — карьерные возможности, HR-бренд, корпоративная культура и ценности; регулятор и органы власти — системная информация о деятельности, статусах и стратегическом развитии.

«Мы стремились создать инструмент, отражающий развитие группы, — сказал Максим Егоров, ИT-директор Summit Group. — Современный бизнес требует современных инструментов коммуникации. Наш новый сайт — это ответ на запросы всех заинтересованных сторон: от инвесторов, ожидающих прозрачной отчетности, до специалистов, которые ищут место для профессионального развития».

Новый ресурс стал «лицом» группы, аккумулирующим информацию обо всех основных юридических лицах группы и их взаимосвязях. Также сайт выступает площадкой для обязательного раскрытия информации, обеспечивая доступ к данным о деятельности компании в соответствии с требованиями регулятора.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/