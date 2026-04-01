В «белый список» включены сервисы дистанционного контроля уровня сахара в крови

Перечень цифровых платформ, доступных в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности, расширен. В него включены системы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ). Это сервисы, которые позволяют получать на смартфоны информацию об уровне сахара в крови от персональных медицинских приборов. Президент России Владимир Путин ранее поручил Правительству России включить системы НМГ в «белый список» до 1 апреля 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

В очередную волну расширения перечня внесены приложения систем НМГ: Yuwell Anytime, Follow Anytime, Anytime, Anytime Follow; «POCTech CGM»; «ДиаНянь»; iCan Health, iCan Reach; Syai Link; FreeStyle LibreLink, FreeStyle Libre 2; Glutec; Lumiflex, Lumiflex Linx; Lumipod; Hematonix, Hematonix Max; MQ CGM; Medtrum EasyPatch, Medtrum EasyTouch, Medtrum EasyFollow, Medtrum EasySense.

Все перечисленные системы используют вычислительные ресурсы и обрабатывают данные исключительно на территории России.

Помимо этого, в «белый список» включены следующие отечественные системы дистанционного мониторинга состояния здоровья: мобильное приложение «М-Лайн. Дистанционный контроль сахарного диабета», мобильное приложение «Сателлит Online» для дистанционного контроля уровня сахара в крови; платформа удалённого контроля жизненно важных показателей — информационная система IoMT.Istok; мобильное приложение и медицинские изделия Inme для дистанционного контроля артериального давления.

Работу по включению в «белый список» медицинских онлайн-сервисов Минцифры провело совместно с Минздравом и Росздравнадзором, а также с органами, отвечающими за обеспечение безопасности.

Эти меры позволят обеспечить непрерывный доступ к важным медицинским сервисам даже в условиях вынужденных ограничений на использование мобильного интернета.

