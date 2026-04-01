В «Купер Бизнес» стал доступен кэшбэк для клиентов с подпиской «СберБизнес Прайм»

«Купер Бизнес» увеличил кэшбэк для клиентов с подпиской «СберБизнес Прайм». При оплате заказов через платформу пользователям начисляется 1,5% от суммы покупки бонусами «СберБизнес Спасибо». Об этом CNews сообщили представители «Купера».

Доля регулярных онлайн-заказов в сегменте малого и среднего бизнеса продолжает расти. Компании все чаще используют цифровые сервисы для закупок, в том числе благодаря безналичным расчетам и возможности централизованного контроля расходов. Для поддержки регулярных закупок «Купер Бизнес» расширяет программу начисления кэшбэка для корпоративных клиентов.

Бонусы начисляются за заказы, оформленные в сервисе для закупок «Купер Бизнес» и оплаченные с расчетного счета или карты «СберБизнес». Они зачисляются автоматически при активной подписке «СберБизнес Прайм» и подключенной программе лояльности.

Начисление ограничено: не более 250 бонусов за один заказ и не более 2000 на одного участника в месяц. Полученные бонусы могут быть использованы для возмещения расходов в рамках программы «СберБизнес Спасибо», в том числе на оплату продуктов и услуг партнеров.

При регулярных закупках даже небольшая доля возврата оказывает влияние на совокупные затраты компаний, поэтому инструменты для контроля расходов становятся все более востребованными. На рынке наблюдается устойчивый спрос на решения, позволяющие снижать операционные издержки без изменения привычных процессов. Такой подход помогает компаниям поддерживать непрерывность работы и эффективнее планировать бюджет, при этом не требуя от сотрудников дополнительных действий или изменений уже рабочих схем.