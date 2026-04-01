«Яндекс Go» запускает аренду самокатов для бизнеса: компании смогут компенсировать поездки сотрудников по городу

1 апреля 2026 г. «Яндекс Go» открывает пятый сезон проката электросамокатов в Москве. В 2026 г. устройства будут доступны для аренды не только физическим лицам, но и корпоративным пользователям. Теперь компании смогут оплачивать поездки своих сотрудников на самокатах. Предложение будет актуально организациям с сервисами доставки, распределенными офисами или с необходимостью быстрого передвижения между объектами на небольшом расстоянии.

Использование самокатов позволит расширить комфортную пешую доступность в 2,5 раза с 0,8 км до 2 км. Также это поможет бизнесам оптимизировать расходы на передвижение сотрудников на коротких дистанциях, например, до 4-8 км, ускорить курьерскую доставку и предложить альтернативу такси или служебному транспорту.

В сезоне-2025 более 80% поездок пользователей «Яндекс Go» совершались в транспортных целях — чтобы добраться до нужной точки, а не просто покататься. При этом 77% из них совершены частотными пользователями. Треть всех маршрутов повторяется — чаще всего это поездки от транспортного узла до работы и обратно. Поэтому сервис также будет актуален компаниям с удаленными от транспортных узлов офисами, складами и производствами.

Новая возможность аренды самокатов для рабочих поездок уже доступна для более чем 150 тысяч клиентов «Яндекс Go» для бизнеса. Чтобы использовать сервис кикшеринга необходимо добавить аккаунты сотрудников в личном кабинете «Яндекс Go» для бизнеса, пополнить корпоративный счет и установить сумму лимитов на поездки. После этого сотрудники смогут брать самокаты в своем приложении «Яндекс Go», а аренда будет оплачиваться со счета компании. Для корпоративных пользователей действует бесплатный старт — оплата будет идти только за минуты поездки на самокате.

С сентября по октябрь 2025 г. сервис тестировал корпоративные поездки на самокатах. Участие приняли около 100 компаний — представителей малого и среднего бизнеса из Москвы и Санкт-Петербурга. За этот период в среднем на одну компанию пришлось около 50 поездок на самокатах, максимум поездок на одного сотрудника — 267. С апреля 2026 г. возможность аренды самокатов для сотрудников доступна как в Москве, так и во всех городах присутствия сервиса в России.

В 2026 г. кикшеринг «Яндекс Go» инвестирует в безопасность около 350 млн руб., а всего с начала работы в 2022 г. в это направление было вложено 720 млн руб. По итогам 2025 г. более 99,99% поездок в кикшеринге «Яндекс Go» проходят без происшествий. Чтобы снизить риск небезопасных сценариев, сервис продолжит внедрять технологические решения, обучать правилам дорожного движения и разрабатывать проекты инфраструктуры для СИМ.

