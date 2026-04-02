Buzzoola: 63% россиян регулярно совершают онлайн-покупки, из них половина предварительно советуется с близкими

По данным исследования Buzzoola, в топ-5 популярных категорий покупок онлайн входят одежда, обувь и аксессуары (32%), продукты и товары повседневного использования (17%), косметика и уход (16%), электроника и бытовая техника (12%), цифровые услуги и подписки — 11%. После возникновения интереса к товару 32% респондентов консультируются с близкими, по 16% изучают отзывы и смотрят официальный сайт, а 11% изучают цены на маркетплейсах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На решение о приобретении товара или услуги влияют визуальное оформление рекламного сообщения (33%) известность и репутация бренда (16%), условия покупки — доставка и цена — по 11%. Для 8% респондентов важно подробное описание товаров и отзывы.

Женщины, выбирая товар или услугу, чаще, чем мужчины, ориентируются на цену (13%), отзывы (9%) и скидки (7%). Для противоположного пола эти параметры менее важны, 11%, 7% и 5% соответственно. Мужчины чаще, чем женщины, обращают внимание на известность и репутацию бренда — 17% против 14%. При этом визуальное оформление рекламного сообщения практически одинаково важно для мужчин и женщин, 33% и 32% соответственно.

«Поведение покупателей становится все более рациональным. Мы фиксируем, что 32% россиян не совершают спонтанных покупок, а проходят обязательный этап “согласования” с близкими. Ключевыми точками опоры для брендов остаются визуальная упаковка предложения и репутация. Примечательно, что важность визуала уравнивает аудитории мужчин и женщин, в то время как рациональные параметры, такие как цена и скидки, остаются более чувствительными для женской аудитории. То, что визуальное оформление рекламного сообщения вышло на первое место, обойдя по значимости даже цену и условия доставки — это ключевой сигнал для маркетологов: креатив и эстетика напрямую влияют на конверсию», — сказал генеральный директор Buzzoola Виталий Желяпов.