К началу дачного сезона МТС усилила связь на автодороге в Волго-Ахтубинской пойме

МТС к началу дачного сезона усилила инфраструктуру связи на автомобильной дороге 18К-2 «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба». Вдоль маршрута и в прилегающих населенных пунктах волгоградские телеком-специалисты запустили двенадцать базовых станций, что позволило в среднем увеличить на 25% скорость интернета для автомобилистов и местных жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Автотрасса 18К-2 проходит по территории Волго-Ахтубинской поймы – уникальной природной зоны с разветвленной системой протоков, ериков и островов. Маршрут активно используется жителями региона для ежедневных поездок, а также ведет к популярным местам отдыха, дачным массивам и туристическим локациям, особенно востребованным в весенне-летний сезон. Базовые станции были запущены в Краснослободске и Волжском, а также в населенных пунктах Госпитомник, Бурковский, Рыбачий, Колхозная Ахтуба и Киляковка. Запуск базовых станций позволил расширить покрытие сети и увеличить скорость мобильного интернета как в самих населенных пунктах, так и на участках дороги между ними. Стабильная связь позволяет пользоваться онлайн-навигацией, банковскими и государственными сервисами, а в экстренной ситуации быстро связаться со службами помощи.

«С началом дачного сезона традиционно возрастает нагрузка на дороги, ведущие в пригородные и рекреационные зоны. Дорога 18К-2 один из ключевых маршрутов для жителей региона, особенно в теплое время года. Мы последовательно усиливаем покрытие на таких направлениях, чтобы связь оставалась стабильной как в населенных пунктах, так и между ними. Запуск новых базовых станций позволил повысить качество связи и обеспечить более комфортное использование цифровых сервисов для жителей и автомобилистов», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

