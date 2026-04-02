«МегаФон»: якутские школьники переводят подготовку к экзаменам в онлайн

Выпускники якутских школ активнее готовятся к государственным аттестационным экзаменам, чем их предшественники год назад. С января по март мобильный трафик на сайты, помогающие тренироваться в решении тестов, суммарно вырос на 28% по сравнению с прошлогодними цифрами, посчитали аналитики «МегаФона».

К подготовке к ОГЭ и ЕГЭ учащиеся местных школ подходят ответственно и уже с сентября начинают выполнять на специализированных сайтах пробные варианты экзаменов, смотреть видеоуроки и изучать необходимые темы. Пик подготовки приходится на май-июнь. Вместе с тем, в январе-марте 2026 г. передача данных на учебных порталах в Якутии увеличилась на 28% относительно аналогичного периода прошлого года.

Больше всего ребята занимаются по средам, пятницам и субботам — на эти дни приходится больше половины трафика. Временем отдыха от интернет-занятий для большинства якутских выпускников стало воскресенье — 5% трафика.

В списке часто посещаемых сайтов как государственные, так и коммерческие платформы. В топ-3 вошли сайт Федерального института педагогических измерений, «Вузопедия» и «ЕГЭХаб». Будущим абитуриентам интересны уроки с преподавателями, справочная информация по вузам и помощь в выборе профессии, а также тестовые экзаменационные задания.

Кроме того, школьники в Якутии всё чаще пользуются интернет-площадками с поддержкой ИИ. Здесь и популярные многопрофильные ресурсы, и те, что помогают готовиться в формате самообучения. Доля старшеклассников в возрасте 14-17 лет достигла 4,5%, подростков-юношей при этом чуть больше — 56%.

