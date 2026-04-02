Мужчины чаще своих возлюбленных считают, что выплачивать ипотеку партнеры должны поровну

Согласно исследованию сервиса «Яндекс Недвижимость» и тематического поиска «Яндекса» по финансам, почти 77% опрошенных россиян, которые находятся в отношениях, считают, что расходы на ипотеку должны брать на себя оба партнера в паре. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Среди 77% респондентов 4 из 10 отмечают, что кредит в паре нужно выплачивать поровну. Причем за равное распределение трат на кредит немного чаще выступают мужчины (43%), чем женщины (32%). В то же время супруги и девушки чаще, чем их партнеры, готовы идти на компромиссы в вопросах выплат: в 26% случаев женщины считают, что при распределении платежей отталкиваться лучше от конкретной ситуации и текущего уровня дохода.

Мужья и жены: в чем мнения различны

Около 24% респондентов обоих полов, находящихся в отношениях, склоняются к тому, что выплаты по кредиту должен взять на себя лишь один человек в паре. Из них 44% отмечают, что обязанность должна лечь на того, кто получает больший доход. Еще 40% считают, что выплаты по кредиту стоит делать тому, на кого ипотека была оформлена, а 16% — тому, кто был инициатором покупки. При этом последний вариант ответа чаще выбирают мужья и парни (23%). Жены и девушки же (51%) чаще своих возлюбленных (38%) смотрят на распределение выплат с точки зрения размеров дохода.

Большинство мужчин и женщин сходятся во мнении, что для приобретения недвижимости нет идеального возраста и принимать решение о покупке лучше, отталкиваясь от текущих условий и дохода. Так отвечают 41% женщин-респондентов и 38% опрошенных мужчин. Однако иногда мнения все же могут расходиться. Например, некоторые мужчины (27%) считают, что приобрести первую квартиру нужно в 25–29 лет. Среди женщин этот возраст покупки менее популярен (20%). Зато немного чаще мужчин они полагают, что идеальное время для покупки жилья наступает позже — в 30–45 лет (19% против 14%).

Вопрос квартирный — вопрос семейный

И все же большинство опрошенных россиян солидарны с мнением, что все вопросы о недвижимости должны решаться вместе с любимым человеком. Выбирать ЖК, планировку и район для покупки именно вместе с партнером считают необходимым 40% респондентов. Еще больше опрошенных (51%) отмечают, что ремонтом, дизайном и обустройством тоже лучше заниматься вместе, а не делегировать весь процесс супругу или же, наоборот, полностью брать его на себя.

При этом, как показывает опрос, среди респондентов, которые уже находятся в отношениях и купили недвижимость (или планируют сделать это в ближайшие 3 года), больше половины (56%) отмечают, что в их случае инициатором покупки квартиры в ипотеку выступал лишь один из партнеров. В 30% случаев супруги приходят к решению совместно, в 10% покупку семья планирует вместе с родственниками, а 4% опрошенных отмечают, что в их случае решение приняли только родители.

Лидером среди всех возможных способов покупки недвижимости стала семейная ипотека: ее выбирают 57% тех, кто покупку уже совершил, и 68% опрошенных, планирующих взять кредит. На втором месте по популярности у уже опытных заемщиков — программа господдержки: ее успели оформить 13% респондентов, а у тех, кто только присматривается к возможности покупки, предпочтительной оказывается ИТ-ипотека (17%).

Уже при оформлении ипотеки 35% опрошенных вне зависимости от пола отмечают, что в кредитном договоре указывали имя партнера. Ровно треть вписывает в договор оба имени — свое и мужа или жены. Только свои данные в договоре вписывают 31% опрошенных.

Подготовка к покупке: как распределяют обязанности в паре

Подготовка к покупке, траты на обустройство, ремонт — эти и другие обязанности респонденты, имеющие опыт либо намерения приобрести жилье в ипотеку, планируют не поодиночке, а в паре. Например, 39% опрошенных вместе с любимым человеком сравнивают условия, предлагаемые банком, и собирают информацию об ипотеке.

Почти столько же — 38% — отмечают, что в их паре финальное решение о выборе ипотеки принимается совместно. Столько же респондентов вместе общаются с риелтором, застройщиком и ездят на просмотры объектов.

Как показывает опрос, задачи, связанные с покупкой недвижимости, респонденты в паре редко предпочитают делегировать кому-то другому в семье. Например, финальное решение о выборе ипотеки пары всегда оставляют за собой, ни один из опрошенных не готов указывать родителей или родственников в качестве заемщиков. Только 3% опрошенных отмечают, что платеж по кредиту полностью или частично за них вносят близкие.

Некоторые все же обращаются за поддержкой к родителям или другим родственникам в вопросах сравнения банковских условий (4%). Некоторые опрошенные доверяют близким и сбор документов (5%), однако все же чаще предпочитают доверить процесс не родственникам, а профессионалам рынка. Например, за консультацией в сборе документов для кредита 17% идут к риелтору, а 11% — к нотариусу.