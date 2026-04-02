«М.видео» расширяет ассортимент: на маркетплейсе впервые появились лодки и лодочные моторы, кемпинговая мебель, электротранспорт и товары для йоги

«М.видео» расширяет предложение товаров для спорта и активного отдыха на маркетплейсе. В ассортименте появились новые для компании категории и подкатегории — лодочные моторы, ролики, скейтборды, бассейны, а также товары для йоги, фитнеса и других видов спорта, ранее не представленные в таком объеме. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

По итогам февраля 2026 г. оборот категории прибавил 551% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обеспечен расширением ассортимента, выходом в новые категории и устойчивым спросом на товары для здорового образа жизни, домашнего спорта и активного досуга. При этом количество товаров, представленных в категории увеличилось более чем в три раза.

На маркетплейсе представлен широкий выбор товаров: от тренажеров и оборудования для фитнеса до туристического снаряжения, включая палатки, кемпинговую мебель и лодочные моторы. Ассортимент охватывает как массовые, так и нишевые виды спорта — в том числе конный спорт, сноубординг, скандинавскую ходьбу и фигурное катание.

Отдельным драйвером роста стало направление транспорта: в категории активно развиваются велосипеды, самокаты, электросамокаты, электровелосипеды, а также скейтборды и ролики. В сегменте активного отдыха растет спрос на сезонные товары — от тюбингов и снегокатов зимой до надувных матрасов, бассейнов и батутов летом.

Ключевыми категориями продаж остаются тренажеры, кардиотренажеры, турники и гантели, формирующие основную долю оборота. Наиболее динамичный рост в количественном выражении показывают отдельные подкатегории: йога — +2668%; кемпинговая мебель — +1775%; термосы и питьевые системы — +1745%; фитнес и тренировки — +560%.

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов
Ключевые категории с наиболее динамичным ростом в денежном выражении: йога — +2568%; кемпинговая мебель — +1676%; кардио тренировки — +327%; товары для фитнеса — +460%; товары для спортивной ходьбы — +530%; тренажеры — +214%.

Руководитель товарной категории «Спорт» компании «М.видео» Артур Майоров: «Мы видим устойчивый рост интереса к товарам для спорта и активного образа жизни на нашенм маркетплейсе — эта категория становится важной частью повседневного потребления. За последние полгода мы кратно расширили ассортимент и привлекли новых партнеров, что позволило нам увеличить оборот по этой категории более чем в пять раз. Мы будем и дальше продолжать развивать маркетплейс «М.видео» как универсальную площадку, где клиент может найти все — от электроники до товаров для активного отдыха».

Ассортимент категории за год расширился: увеличилось как количество представленных брендов, так и глубина предложения внутри категорий. Развиваются новые направления, включая электротранспорт, товары для кемпинга и йоги. В ближайшее время компания продолжит расширение ассортимента за счет популярных категорий для активного отдыха и спорта, включая сап-борды, туристическое снаряжение, товары для фитнеса и велоспорта. Также планируется запуск категории спортивного питания.

Другие материалы рубрики

Китайский производитель роботов ищет специалистов с зарплатой $18 миллионов

МТС, «Мегафон», «Билайн», Т2 к 2027 году могут установить почти 9000 российских базовых станций

Власти просят интернет-бизнес помочь бороться с VPN

Гигант российской онлайн-розницы резко сократил долги, но получил отток покупателей и сокращение ПВЗ

Школьники теряют навыки мышления и правописания из-за постоянного использования нейросетей

Amazon покупает компанию с готовой спутниковой группировкой на околоземной орбите

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще
