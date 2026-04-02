Пользователи из 27 регионов России смогут выбрать врача по ОМС в поиске «Яндекса»

В поиске «Яндекса» жители 27 регионов России могут найти специалистов, к которым можно записаться по полису ОМС и увидеть доступные слоты для записи в клинике. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Найти специалистов могут пользователи из Москвы, Дагестана, Владимирской области, Башкортостана, Астраханской области, Кабардино-Балкарии, Якутии, Вологодской области, Нижегородской области, Омской области, Пермского края, Крыма, Марий Эл, Иркутской области, Карелии, Еврейской автономной области, Курганской области, Пензенская области, Хакасии, Калужской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Кировской области, Оренбургской области, Алтая, Мордовии, Свердловской области и Удмуртской Республики.

Сравнить специалистов можно по разным параметрам: отзывы пациентов, рейтинг клиники, время приема, информацию о стаже и специализации в карточке врача. Кроме того, пользователи могут найти и выбрать место для получения платных медицинских услуг в поиске.

Пользователи из Нижнего Новгорода, Владимира и других регионов могут найти расписание всех врачей, к которым открыта онлайн-запись по полису ОМС — это более 60 тыс. специалистов. Пользователь может ввести запрос с названием своей поликлиники в поисковой строке, нажать на кнопку «врачи», найти подходящего специалиста, ознакомиться с расписанием и перейти к онлайн-записи на региональном портале. Кроме бесплатных специалистов, пользователи поиска также могут найти агрегированную информацию о более, чем 100 тыс. платных врачей по всей России.

Пользователи также могут найти и выбрать место получения популярных медицинских услуг, процедур или анализов по всей России с удобными фильтрами: рейтинг, время работы, расположение клиники на карте. Для этого в «Поиске» во вкладке «медицина» собрали каталог с информацией от более чем 60 тыс. клиник страны. Теперь при поиске необходимой услуги, например, «МРТ головного мозга» или «Удаление зуба мудрости» можно найти подходящие клиники, в которых оказывается данная услуга, узнать ее стоимость, и прямо в карточке найти контакт для записи в клинику или перейти на сайт.

Сейчас во вкладке «медицина» под поисковой строкой можно найти 750 тыс. специалистов по всей России. При этом суммарно у них более 3 млн отзывов, оставленных в «Поиске», которые пользователи могут прочитать при выборе врача. Чтобы найти врача, клинику или услугу достаточно зайти на главную страницу «Яндекса» ya.ru или на главный экран в мобильном приложении «Яндекс – с Алисой AI» и нажать на кнопку «медицина». Если пользователь ищет врача или клинику в поисковой строке, алгоритмы покажут в результатах поиска тематический блок с подходящими предложениями вместе со ссылками на сайты партнеров.