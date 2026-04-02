Продавцы «Яндекс Маркета» смогут управлять размером комиссии

«Яндекс Маркет» продолжает тестировать новые модели работы с продавцами. Теперь им доступна подписка, которая включает инструменты продвижения и автоматизации, а также сниженную комиссию и ограничение скидок за счет площадки. На первом этапе такую подписку запустили для продавцов детских товаров — они смогут включить новый тариф или работать по действующим условиям оферты. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новая модель подойдет продавцам детских товаров, которые хотят сами определять конечную цену для покупателей, иметь больше контроля и предсказуемости на площадке, а также пользоваться востребованными инструментами продвижения. Для этого партнеры «Маркета» могут выбрать один из двух уровней подписки — в зависимости от своих задач:

Лайт: 6 форматов дополнительной подсветки магазина на «Маркете» и внутри витрины (например, бейдж «В топе» для магазинов с высоким рейтингом). А также 4000 бонусов на востребованный инструмент продвижения — буст показов. Стоимость подписки: 6990 руб. в месяц.

Медиум: те же форматы подсветки магазина, но почти в два раза больше бонусов на продвижение — 9000. А также приоритетную поддержку и расширенные лимиты для работы через API Маркета — они пригодятся продавцам с большим ассортиментом, которые автоматизируют работу с товарами. Стоимость подписки: 16990 руб. в месяц.

Продавцам детских товаров доступны сниженные комиссии в обоих уровнях подписки. Для хранящих товары на складах «Маркета» или работающих по модели «Экспресс», она составит 9%, а для тех, кто продает со своего склада — 16%. Ранее в этой категории комиссии в среднем составляли 41% и 48%. При включении сниженного тарифа также ограничиваются дополнительные скидки со стороны маркетплейса — цену на витрине определяет сам продавец. При этом для покупателей сохраняются экосистемные предложения «Яндекса» и промокоды, например, на первый заказ.

«Маркет» продолжит улучшать модель, масштабировать ее на новые категории и собирать обратную связь от участников тестирования. В декабре 2026 г. маркетплейс запустил модель со сниженной комиссией для категории «Товары для красоты», а теперь — для продавцов детских товаров.

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/