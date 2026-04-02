Рекламодатели чаще выбирают площадки платформы электронной коммерции для запуска кампаний

Команда «Авито Рекламы» провела опрос среди пользователей, запускающих рекламу в интернете*, чтобы изучить, какие каналы они выбирают и какие из них приносят результат. Исследование показало, что с начала 2026 вырос спрос на рекламу на площадках электронной коммерции — и именно этот канал лидирует по эффективности. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«Сегодня рекламная стратегия все чаще строится вокруг каналов, где пользователь уже находится в активной фазе выбора — сравнивает предложения, изучает варианты и готов к взаимодействию с брендом. В таких условиях особенно важна не просто видимость рекламы, а ее способность попадать в контекст потребности и работать на конкретный результат — будь то заявка, обращение или покупка. Для рекламодателей это означает смещение фокуса в сторону e-commerce площадок, где коммуникация происходит в момент сформированного спроса и может быстрее конвертироваться в действие», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

С начала 2026 г. 41% респондентов стали чаще запускать рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах. На втором месте находятся социальные сети (39%), на третьем — мессенджеры (35%). Реже рекламные кампании запускаются в поисковых системах (24%), на видеоплатформах (23%) и в музыкальных сервисах (19%). Короткие видеоформаты используют 18% респондентов, интеграции у блогеров — 17%. Наружную рекламу и ТВ выбирают по 12% участников опроса, радио — 6%.

Площадки электронной коммерции также демонстрируют наибольшую результативность: 37% опрошенных отметили, что реклама там приносит больше всего охватов, заявок, звонков и покупок. Социальные сети занимают второе место по эффективности (30%), мессенджеры — третье (25%). Далее следуют видеоплатформы (19%) и поисковые системы (17%). Короткие видео, блогеры и музыкальные сервисы показали сопоставимые результаты — от 14% до 16%. Офлайн-каналы, такие как наружная реклама и ТВ, набрали 11% и 9% соответственно, радио — 6%.

Охватить юридически значимым ЭДО все документы пока невозможно

*Исследование проводилось среди более чем 900 жителей России в возрасте от 18 лет


