В определителе номера «Яндекса» появилась возможность блокировать звонки со всех незнакомых номеров

С помощью определителя номера «Яндекса» теперь можно автоматически заблокировать все звонки с неизвестных номеров. Это позволит защитить себя и близких от действий мошенников. Например, детям и пожилым родственникам можно настроить определитель так, чтобы они принимали вызовы только от знакомых людей и важных организаций, которые сохранены в контактах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Раньше с помощью определителя номера пользователи могли автоматически отклонять только звонки с номеров конкретных категорий — например, рекламные. Теперь можно заблокировать вызовы с любых номеров, кроме разрешенных. Для этого достаточно выбрать, от кого из списка контактов принимать звонки, и затем все остальные вызовы будут отклоняться автоматически.

Подключить новую возможность пользователи Android могут в приложении «Яндекс с Алисой AI» или в «Браузере».

