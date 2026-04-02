VK WorkSpace запускает инструмент для массовых корпоративных рассылок

VK Tech представила новый инструмент в составе платформы VK WorkSpace — «Рассылки». Он предназначен для запуска массовых корпоративных рассылок клиентам и партнерам. Инструмент можно подключить без участия ИТ-команд, он ориентирован на компании любого масштаба.

Рассылки VK WorkSpace разработаны для решения задач email-маркетинга: массового информирования о событиях, обновлениях и акциях, отправки приглашений на мероприятия и других коммуникаций. В отличие от отправки писем через корпоративную почту, специализированный сервис обеспечивает более высокую доставляемость сообщений — рассылки с меньшей вероятностью попадут в спам.

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов Безопасность

Рассылки VK WorkSpace оснащены встроенным редактором, который позволяет создавать письма без специальных знаний и навыков верстки. Решение поддерживает импорт контактов из базы в форматах CSV или TXT. Для запуска рассылки требуется несколько минут. Отправитель видит полную картину по статусу всех сообщений, в интерфейсе также отмечается, если рассылка ушла с ошибкой.

Инструмент внедрен в интерфейс VK WorkSpace, это сохраняет бесшовный пользовательский опыт, исключая необходимость переходить в отдельный сервис с отдельным логином, и обеспечивает возможность работать в привычной среде.

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/