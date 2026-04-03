CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Аномально теплый март спровоцировал бум продаж автошин и одежды — «ЮMoney»

Аналитики финтех-компании ЮMoney изучили мартовские покупки россиян, сравнив их с февральскими. Выяснилось, что теплая погода, установившаяся в большинстве регионов России уже с начала марта, вывела людей на улицы, заставив тратить деньги на эмоции, движение и обновление. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Моторы и шины: ранний старт сезона

Как отмечают в «ЮMoney», теплая погода стала главным стимулом для пробуждения автомобилистов и байкеров, которые в этом году открыли сезон раньше обычного.

Если в феврале профильные траты были минимальны, то с 1 по 31 марта спрос на услуги по ремонту и подготовке мотоциклов вырос на 77% (оборот мотосалонов увеличился на 47%, средний чек — 9,05 тыс. руб.).

Интересно, что этот тренд поддержали и автомобилисты. В марте относительно февраля число покупок автошин подскочило сразу в три раза, равно как и оборот автосалонов (средний чек составил 19,85 тыс. руб.). Желание встретить весну на чистом автомобиле привело к двукратному росту количества оплат и оборота автомоечных комплексов, при этом средний чек остался стабильным — 161 руб.

«Если зимой мы фиксировали спрос на так называемый домашний досуг, то сейчас, благодаря теплому марту, видим классический паттерн „весеннего обновления“. Люди инвестируют в мобильность, внешний вид и впечатления, а раннее начало весны конвертируется в конкретные финансовые решения: от покупки шин до бронирования фотостудий», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

Новый образ для социальных сетей

Вслед за транспортом россияне начали приводить в порядок себя. Отказ от тяжелой зимней одежды ожидаемо стимулировал ретейл: за отчетный период спрос на женскую одежду вырос на 15% (средний чек составил 13,36 тыс. руб.), а на обувь — на 20% при росте оборота на четверть (средний чек — 11,7 тыс. руб.).

Закономерным следствием обновления гардероба стало желание зафиксировать результат. Платежные данные показывают любопытную деталь: число оплат в фотостудиях взлетело на 54%. При этом средний чек снизился на 28% (до 1,97 тыс. руб.). Это может свидетельствовать о популярности коротких экспресс-фотосессий — формата, идеально подходящего для быстрого обновления контента в социальных сетях.

Тренд на преображение подтверждается и транзакциями в индустрии красоты. В парикмахерских и салонах красоты число оплат выросло на 14%, а их оборот подскочил на треть (средний чек — 3,25 тыс. руб.). Спрос на спа-услуги показал более умеренный, но стабильный рост: +4% к числу транзакций (средний чек составил 6,32 тыс. руб.).

От генеральной уборки к паркам развлечений

Весеннее солнце обнажило потребность и в обновлении окружающего пространства. Март традиционно стал месяцем старта ремонтных работ: число покупок в строительных магазинах выросло на 30%, оборот увеличился на 33%, а средний чек составил 17,09 тыс. руб. Также россияне активно избавлялись от зимней пыли — спрос и оборот прачечных выросли ровно в два раза (при стабильном чеке в 93 руб.).

Освободив время от бытовой рутины, потребители направили средства на развлечения. Статистика платежей четко фиксирует рост активности вне дома. Число покупок билетов в парки развлечений и цирки относительно февраля выросло на 23% (средний чек — 2,4 тыс. руб.). Долгие прогулки на свежем воздухе стимулировали спрос на быстрое питание: количество доставок и заказов из ресторанов фастфуда выросло на 10% (средний чек — 1,24 тыс. руб.). Кроме того, весна пробудила интерес к активному самовыражению — число оплат в танцевальных школах увеличилось на 21% (средний чек — 4,85 тыс. руб.).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

