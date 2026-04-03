«Авито»: каждый третий житель России ориентируется на онлайн-рекламу при выборе страхового полиса

Эксперты «Авито Рекламы» провели опрос среди более чем 5 тыс. жителей России*, чтобы выяснить, как онлайн-реклама влияет на выбор страховых продуктов. Больше половины опрошенных (58%) пользуются ими, при этом реклама становится одним из основных ориентиров при выборе: 35% оформили страховой полис после ее просмотра за последние полгода. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Услугами страхования пользуются 58% опрошенных. У 36% оформлен только один такой продукт, еще у 22% — сразу несколько. Мужчины пользуются активнее: 61% из них пользуются такими продуктами против 56% среди женщин. Наиболее заинтересованная аудитория — 35–44 лет (62%) и 45–54 лет (60%). В группе 18–24 лет показатель ниже — 45%.

Большинство из тех, кто пользуется страховыми продуктами, регулярно видит такую рекламу: три четверти (75%) замечают ее хотя бы раз в месяц. Чаще всего это происходит несколько раз в месяц — так ответили 23% опрошенных. Несколько раз в неделю рекламу видят 21%, практически ежедневно — 14%. В среднем реклама страховых продуктов попадается пользователям около 12 раз в месяц. При этом каждый четвертый (25%) опрошенный признался, что не замечает её вовсе.

При выборе страхового продукта онлайн-реклама чаще всего служит дополнительным источником информации: об этом сообщили 38% опрошенных. Для 24% она помогает разобраться в предложениях страховых компаний. Еще для 19% такая реклама остается второстепенным фактором.

Что касается содержания рекламы, аудиторию прежде всего привлекает простая и понятная подача информации — так ответили 38% опрошенных. Понятная стоимость полиса важна для 34%, подробное описание условий — для 33%, скидки и специальные предложения — для 32%.

Помимо формата подачи, аудитория обращает внимание и на конкретные условия. Среди них лидирует скидка на оформление полиса — её отметили 38% опрошенных. Следом идет быстрое оформление онлайн — по 33%. Далее — возможность выбрать нужные опции и страховые случаи (32%), расширенное страховое покрытие (25%), включение дополнительных рисков без доплаты (23%). Гибкий период страхования интересует 13% аудитории.

Среди площадок, на которых реклама страховых продуктов в наибольшей степени соответствует интересам аудитории, сайты с объявлениями и маркетплейсы назвали 22% опрошенных. Далее идут наружная реклама (16%), видеоплатформы (15%) и сервисы коротких видео (11%).

Реклама не только формирует осведомленность, но и влияет на бизнес-метрики, например, продажи: каждый третий (35%) оформил страховой продукт после просмотра онлайн-рекламы за последние полгода.

*Исследование проводилось среди 10 тыс. жителей России в возрасте от 18 лет

