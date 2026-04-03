CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Решение «СберТеха» поможет бизнесу повысить отказоустойчивость веб-сервисов

Российский разработчик высокотехнологичного программного обеспечения (ПО) «СберТех» представил публичную версию веб- и обратного прокси-сервера для нагруженных веб-сервисов и сайтов — Platform V SynGX Community Edition. Компании и профессиональное ИТ-сообщество смогут бесплатно и без ограничений использовать современный отечественный продукт для повышенной отказоустойчивости критически важных веб-ресурсов бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Platform V SynGX создан на основе открытого программного обеспечения Nginx и предлагает расширенные возможности распределения нагрузки и повышения надежности работы веб- и прокси-сервера. Российское решение дополнено специальными инструментами мониторинга, благодаря которым можно быстро обнаружить неполадки, снизить вероятность сбоев, ускорить обработку запросов и повысить устойчивость сервера к перегрузкам. Platform V SynGX позволяет гибко настраивать дополнительные функции и логику обработки запросов, что упрощает обслуживание и улучшает пользовательский опыт.

Публичная версия продукта размещена на платформе для разработчиков GitVerse с качественными инструкциями по развертыванию и эксплуатации, готовыми шаблонами и примерами, что позволяет максимально ускорить и упростить начало использования продукта и знакомство с его ключевой функциональностью.

«СберТех» будет развивать Platform V SynGX Community Edition с упором на удобство администрирования и быстрый поиск проблемных мест в работе высоконагруженных веб-приложений. Коммерческая версия продукта успешно применяется для обеспечения отказоустойчивости сайта и других онлайн-сервисов Сбербанка, и этот опыт ляжет в основу дальнейшего развития публичной версии.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Сегодня как для стартапов, так и для корпораций с многомиллионным числом пользователей и высокими нагрузками Nginx стал стандартом эффективной обработки большого количества одновременных соединений. В своем продукте Platform V SynGX мы расширили функциональность этого популярного решения, чтобы сделать его еще более полезным, безопасным и актуальным для современных сервисов. Бизнес-версия нашего продукта уже зарекомендовала себя работой в крупнейших веб-ресурсах, и теперь пользователи могут познакомиться с его возможностями в бесплатной версии. Дальнейшее развитие публичной версии будет связано в том числе с использованием AI. Мы планируем добавить новый модуль, который позволит пользователям реализовать свои интеграции с инструментами искусственного интеллекта и машинного обучения, найти и расширить список доступных сценариев использования Platform V SynGX, а также добавить собственные, поделиться ими и развивать вместе с сообществом».

Подписаться на новости Короткая ссылка


