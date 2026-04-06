«Акрон» создала корпоративный ИИ-портал для своих сотрудников

Специалисты компании «Акрон» разработали и внедрили корпоративный ИИ-портал для сотрудников предприятий группы. Решение упростило доступ к базам знаний, инструкциям и регламентам и помогает в повседневной работе. Об этом CNews сообщил представитель компании.

ИИ-портал поддерживает работу с внутренними материалами и помогает в типовых задачах: поиск и навигация по документам, подготовка черновиков текстов и писем, а также справочные рекомендации по корпоративным процедурам и сервисам. При подготовке ответов ИИ-портал опирается на внутренние документы, инструкции и регламенты.

В основе ИИ-портала применен гибридный подход: для задач, связанных с корпоративными знаниями и внутренними материалами, используются локальные модели, развернутые в защищенном контуре, а для отдельных сценариев подключаются внешние облачные языковые модели. Это позволяет выбирать оптимальный инструмент под конкретную задачу и обеспечивать баланс качества и скорости ответа при соблюдении требований информационной безопасности.

В настоящее время проект находится на этапе интеграции с корпоративной ERP-системой ИСА собственной разработки. Это позволит встроить ИИ в рабочие процессы и использовать актуальные данные для поддержки принятия решений сотрудниками.

«Мы стремимся к созданию высокоэффективной интеллектуальной среды, в которой ИИ дополняет экспертизу сотрудников. Такой подход помогает нам двигаться к умной организации, где человек и ИИ работают вместе», — отметил Денис Гузанов, генеральный директор Acron Digital («АйТиОфис»).