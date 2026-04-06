Число резюме соискателей на специальности в digital-сфере за год выросло на 11% — «Авито Работа»

Россияне все чаще ищут работу в digital-сфере: по данным «Авито Работы», зимой 2025–2026 г. количество новых резюме на цифровые специальности увеличилось на 11% относительно зимы 2024–2025 г. Большинство из этих резюме принадлежит начинающим специалистам, поэтому зарплатные ожидания кандидатов составили в среднем 68 327 руб/мес. Об этом CNews сообщили представители Авито.

Сильнее всего вырос интерес к профессии аналитика — число новых резюме по этой специальности увеличилось на 45%, а в среднем кандидаты на начинающих позициях, ожидали получать 84,91 тыс. руб/мес. В эту категорию входят самые разные специализации — например, аналитики данных, бизнес-аналитики, системные, продуктовые и маркетинговые аналитики. Несмотря на различия в задачах, всех их объединяет работа с данными, метриками и бизнес-процессами: они выявляют закономерности и помогают компаниям принимать решения на основе данных.

Второй по популярности стала профессия графического дизайнера — минувшей зимой ей интересовались на 40% чаще, чем годом ранее. Эти специалисты создают визуал: иллюстрации, презентации, макеты для печати и маркетинговых материалов. Соискатели на эту роль на начинающем этапе указывали в качестве зарплатных ожиданий в среднем 54,34 тыс. руб/мес.

Замыкает тройку веб-дизайнер с ростом числа новых резюме на 32% за год. В отличие от графического дизайнера, веб-дизайнер работает исключительно в веб-среде: проектирует интерфейсы сайтов и приложений, продумывает пользовательский путь и адаптирует визуал под экраны разных устройств. Средние зарплатные ожидания у кандидатов на эту должность несколько выше, чем у графических дизайнеров, — на первоначальном этапе они рассчитывают получать порядка 57,93 тыс. руб/мес.

«Тренд на курсы в цифровых профессиях сохраняется: большинство соискателей, указавших в резюме дополнительное обучение, проходили онлайн- или офлайн-курсы — таких стало на 13% больше по сравнению с прошлым годом. Программы ДПО тоже набирают популярность — число указавших их в резюме минувшей зимой выросло на 25% год к году. Однако для начинающих специалистов конкуренция очень высока, и одного теоретического обучения недостаточно. Практические навыки выходят на первый план: все чаще соискатели указывают участие в хакатонах — командных соревнованиях, где участники за короткое время создают прототипы и решают реальные задачи. Частота упоминаний хакатонов в резюме выросла на 30% по сравнению с прошлым годом, что говорит о том, что кандидаты целенаправленно развивают прикладной опыт и демонстрируют готовность включаться в проекты с первых дней», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

При этом на российском рынке цифровых профессий появился новый феномен, который эксперты называют «эффектом миддла»: senior-специалисты нередко занижают свои навыки и опыт в резюме, чтобы попасть на позиции среднего уровня, которые сейчас наиболее востребованы. Для самих соискателей это тоже выгодно: работа оказывается проще привычного, ответственности меньше, а некоторые успевают совмещать сразу две-три такие должности в разных компаниях — и в итоге зарабатывают больше, чем на одной, но более статусной позиции.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/