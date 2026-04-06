Книги, канцелярия и товары для творчества доступны с экспресс-доставкой от 25 минут. «Читай-город» и «Буквоед» подключились к «Куперу»

«Купер» запустил доставку товаров из книжных магазинов «Читай-город» и «Буквоед». К сервису подключены 433 магазина в 140 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону и др. В числе присоединившихся точек — 333 магазина «Читай-города» и 100 магазинов «Буквоеда». Об этом CNews сообщили представители «Читай-города».

Покупателям доступно более 20 тыс. товаров: художественная и нон-фикшн литература, учебные издания, канцелярия, подарки, товары для творчества и хобби. Заказы доставляются курьерами Купера в экспресс-формате от 25 минут. Оформить покупку можно с любой платформы, включая веб-версию сервиса.

«Читай-город продолжает активно развивать омниканальные продажи и расширять возможности для покупателей — как через собственные каналы, так и за счет сотрудничества с технологическими партнерами. Запуск доставки через «Купер» стал важным шагом в этом направлении. Сочетание широкого ассортимента книжной сети с возможностью быстрой доставки позволяет сделать покупку книг еще более удобной и доступной для читателей в разных городах России», – сказала директор по цифровому маркетингу ОРС «Читай-город — Буквоед» Надежда Гурова.

«Подключение книжных магазинов «Читай-город» и «Буквоед» стало одним из крупнейших партнерств сервиса в категории товаров для хобби. «Купер» постоянно работает над расширением ассортимента, чтобы пользователи могли решать больше повседневных задач в одном месте — от покупки продуктов и готовой еды до заказа книг, товаров для творчества и других вещей для дома», – представители сервиса доставки «Купер».