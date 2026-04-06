«МегаФон»: рост 35% — в 2026 г. югорские старшеклассники активнее готовятся к экзаменам в онлайне

В 2026 г. югорские старшеклассники заметно сильнее готовятся к итоговой аттестации. С января 2026 г. мобильный трафик на образовательные ресурсы с тестовыми заданиями стал выше сразу на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Как выяснили аналитики «МегаФона», для подготовки к ЕГЭ выпускники также используют сервисы на основе искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в топ-15 российских регионов по интересу к профильным сайтам для подготовки к госэкзамену. Регион занял 14 место. Самыми активными днями для подготовки стали среда и вторник, на них приходится 35% недельной активности. Воскресенье, напротив, традиционно становится днем отдыха.

Особой популярностью у югорчан пользуются сайты, которые не только содержат видеоуроки и пробные задания, но и предоставляют дополнительные возможности. Например, подобрать будущую специальность с учетом баллов, увидеть расписание экзаменов и многое другое. В тройку наиболее популярных у жителей региона входят «Вузопедия», ресурс Федерального института педагогических измерений и онлайн-школа «Вебиум».

Помимо этого, жители округа охотно пользуются площадками с поддержкой ИИ. Старшеклассники используют нейросети для того, чтобы сформировать индивидуальную программу обучения с акцентом на темы, которые требуют более детального изучения.

Виртуальные помощники умеют придумывать интерактивные упражнения, дают обратную связь в реальном времени и адаптируются под особенности восприятия информации конкретным человеком. Среди пользователей в возрасте 14-17 лет чаще всего обращаются к нейросетям юноши — на них приходится 56%.

«Нейросети уже не экзотика, а рабочий инструмент: они помогают быстрее разбираться в сложных темах, находить пробелы в знаниях и экономить время перед экзаменом. В период активной подготовки на счету каждая минута, поэтому важно иметь возможность готовиться в онлайн-режиме. Чтобы наши абоненты имели доступ к необходимым сервисам из любой точки, мы строим и модернизируем телеком-объекты. В прошлом году работы затронули около 160 базовых станций», — сказал директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.

