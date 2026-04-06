МТС запустила переводы в Индонезию, Вьетнам, Шри-Ланку, Бангладеш с выдачей наличных для физлиц

МТС объявила о запуске денежных переводов с выдачей наличных для физических лиц в Индонезию, Вьетнам, Шри-Ланку и Бангладеш. Пользователи приложения «Мой МТС» могут получить средства в местной валюте в обменных пунктах во всех регионах стран.

У пользователей приложения «Мой МТС» появилась возможность совершать быстрые переводы с выдачей наличных в популярные среди россиян туристические страны. Теперь получить деньги сразу в местной валюте можно во всех регионах Индонезии, Вьетнама, Шри-Ланки и Бангладеш.

Такие переводы удобны для тех, у кого нет карт или счетов в иностранных банках. Перевести деньги можно со счета в любом российском банке, а затем получить средства в ближайшем обменном пункте.

«В рамках развития сервисов «МТС Финтех» мы активно работаем над увеличением количества стран, куда россияне могут делать перевод с выдачей наличных. Такие переводы значительно упрощают отдых россиянам, которым теперь не надо переживать хватит ли им наличных в путешествии. Ключевым преимуществом сервиса является его безопасность, больше не надо пользоваться услугами непроверенных сервисов, которые могут оказаться мошенническими», – сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун

Перевести средства с помощью «Мой МТС» можно с карты любого российского банка, со счета электронного кошелька, а также с лицевого счета абонента-физического лица МТС. Переводы осуществляются в рублях с конвертацией в местную валюту. Средства будут доступны к выдаче в выбранном в приложении отделении уже через 10 минут. Минимальная сумма разового перевода составляет 500 руб., максимальная – 400 тыс. руб.

Также туристам значительно упрощает отдых оплата покупок по национальным QR-кодам через «Мой МТС» с карт российских банков – аналогично уже привычной оплате по российским QR. География сервиса охватывает порядка 10 стран, включая главные туристические направления – Таиланд, Турция и Вьетнам.

Войти в приложение «Мой МТС» можно с помощью номера телефона любого российского оператора. Абоненты МТС могут переводить средства и оплачивать покупки даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к интернету.

