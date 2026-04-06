RWB представила комплекс мер по обеспечению прозрачных условий для предпринимателей по итогам Экспертного совета ФАС России

Компания RWB по итогам заседания Экспертного совета ФАС России по развитию конкуренции в области информационных технологий разработала и представила регулятору комплекс мер, направленных на дальнейшее обеспечение прозрачных и предсказуемых условий работы с цифровой платформой, в том числе выравнивание условий работы для российских и китайских продавцов, управление ценообразованием продавца, условия формирования скидок за счет цифровой платформы. Об этом CNews сообщили представители RWB.

В рамках реализации данных подходов RWB выровняет условия работы для китайских и российских селлеров в части комиссий.

Компания также усовершенствует инструменты взаимодействия с продавцами в части управления ценообразованием на платформе и автоматизирует механизм добровольного отказа продавцов от скидки на их товары за счет маркетплейса. Теперь отключить или, напротив, включить применение скидки можно будет в личном кабинете продавца.

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?
VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост? безопасность

Также RWB разрабатывает коммерческую политику, которая обеспечит предпринимателям большую прозрачность и предсказуемость ведения бизнеса на платформе. Политика будет представлена на согласование ФАС России в ближайшее время и будет включать в себя как принципы ценообразования на платформе, так и правила определения и предоставления скидки за счет маркетплейса.

RWB продолжит внедрение инструментов для системного развития платформенного предпринимательства на принципах партнерства и конкуренции.

Другие материалы рубрики

Российским ИТ-компаниям вручили методичку по борьбе с VPN. Невыполнение требований сулит отзыв аккредитации и льгот

Telegram начал клеймить пользователей, работающих на посторонних клиентах или через «зеркала»

Китайский производитель роботов ищет специалистов с зарплатой $18 миллионов

МТС, «Мегафон», «Билайн», Т2 к 2027 году могут установить почти 9000 российских базовых станций

Власти просят интернет-бизнес помочь бороться с VPN

Гигант российской онлайн-розницы резко сократил долги, но получил отток покупателей и сокращение ПВЗ

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще
