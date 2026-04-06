В Подмосковье проверка статуса аварийного дома перешла в «цифру»

Узнать актуальную информацию о статусе переселения из аварийного жилья в Московской области теперь можно на региональном портале госуслуг. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Жители Подмосковья получить информацию о статусе переселения из аварийного жилья могут гораздо удобнее и быстрее: вместо похода в администрацию достаточно заполнить онлайн‑форму на региональном портале – и уже через шесть рабочих дней ответ появится в личном кабинете», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Услуга «Информирование о статусе переселения из аварийного жилья» доступна на региональном портале в разделе «Жилье» – «Статус недвижимости». Воспользоваться ею могут граждане России из Московской области в случае если дом, в котором они проживают или где у них есть в собственности помещение, официально признан аварийным.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
Чтобы подать заявку, необходимо авторизоваться на региональном портале через ЕСИА и заполнить онлайн‑форму, в которой также потребуется указать собственников жилья и людей, которые живут с заявителем, но не зарегистрированы в помещении. При этом, если такие люди являются совершеннолетними, им придет в личный кабинет на регпортале электронная форма согласия на обработку персональных данных – подтвердить его необходимо в течение трех дней после отправки заявления.

Кроме того, если право на жилое помещение было зарегистрировано до 31 января 1998 г., к заявлению нужно приложить правоустанавливающие документы, например: договор приватизации, свидетельство о праве на наследство, договор купли‑продажи, решение суда и др.

Российским ИТ-компаниям вручили методичку по борьбе с VPN. Невыполнение требований сулит отзыв аккредитации и льгот

Telegram начал клеймить пользователей, работающих на посторонних клиентах или через «зеркала»

Китайский производитель роботов ищет специалистов с зарплатой $18 миллионов

МТС, «Мегафон», «Билайн», Т2 к 2027 году могут установить почти 9000 российских базовых станций

Власти просят интернет-бизнес помочь бороться с VPN

Гигант российской онлайн-розницы резко сократил долги, но получил отток покупателей и сокращение ПВЗ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще
