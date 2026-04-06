CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Интернет-реклама
|

«VK Реклама» выпустила обновление «Прямых сделок»

Функционал прямых сделок стал доступен не только агентствам, но и прямым рекламодателям «VK Рекламы». Обновленный инструмент включает полную автоматизацию с возможностью кастомизации и гибкого таргетирования. Об этом CNews сообщили представители VK.

Прямые сделки позволяют покупать рекламу на выбранных площадках партнеров или поставщиков трафика по согласованной цене.

Процесс стал прозрачнее — создание прямой сделки во внешней рекламной сети и ее настройка полностью переходят на сторону рекламодателя. Теперь он самостоятельно может выбрать площадку из списка доступных, добавить клиентов в сделку, заранее зафиксировать CPM и период действия сделки. Среди форматов доступны — мультиформат, InStream, в дальнейшем появится возможность размещение на Smart TV.

В обновленных «Прямых сделках» были улучшены настройки безопасности. Встроенный антифрод гарантирует рекламодателям brand-safety рекламных размещений. Сервис регулярно отслеживает подозрительную активность, анализирует входящие запросы на предмет выявления пользовательских аномалий. Запросы с подозрительным поведением блокируются автоматически, что исключает возможность фродового показа.

Воспользоваться обновленным инструментом прямых сделок может любой рекламодатель, создав агентский кабинет «VK Рекламы» или просто зайдя в него, если агентский кабинет был создан ранее. В дальнейшем, для удобства пользователей, функционал планируется бесшовно перенести на все виды рекламных кабинетов без дополнительных настроек и переключения со стороны рекламодателя.

«Прямые сделки — инструмент, который позволяет размещать рекламу на выбранных сайтах партнеров или поставщиков трафика и особенно актуален, когда бренду важна репутация площадки и гарантированный объем охвата. Синергия таргетингов «VK Рекламы» и programmatic решений позволяет достигать высокого качества показов и выполнения KPI бизнеса», — сказала операционный директор «VK Рекламы» Ирина Совик.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

