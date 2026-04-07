«АльфаСтрахование» запустила ДМС онлайн для малого бизнеса

«АльфаСтрахование» запустила программу добровольного медицинского страхования для небольших коллективов, которую можно оформить полностью онлайн. Продукт подойдет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям со штатом от 1 до 20 человек. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование».

В отличие от классического корпоративного ДМС, оформление не требует переговоров с менеджером и индивидуального согласования условий. Работодателю достаточно заполнить данные сотрудников и оплатить полис на сайте – после этого документы поступят на указанную электронную почту.

Для удобства клиентов предложен выбор программ. Так, для коллективов от 1 до 9 человек работают предоплатные коробочные решения на базе многопрофильных клиник «ABC Медицина». Они предусматривают вызов врача на дом и поликлиническое обслуживание, стоматологическую помощь.

Для коллективов от 10 до 20 человек действуют расширенные программы с широким выбором медицинских учреждений и рисков, включая телемедицинские консультации, экстренную и плановую госпитализации.

Самостоятельное подключение ДМС в полностью онлайн-формате доступно для компаний, зарегистрированных в Москве. Масштабирование проекта предполагает расширение на другие города России.

«Добровольное медицинское страхование стало одной из ключевых составляющих социального пакета и важным инструментом привлечения, мотивации и удержания сотрудников. Работодатели все чаще рассматривают ДМС как базовый элемент заботы о команде и конкурентное преимущество на рынке труда. Мы видим, что этот спрос формируется уже не только в сегменте крупного и среднего бизнеса. Все больше внимания к медицинскому страхованию сотрудников проявляют малые компании и даже микробизнес – формируется культура системной заботы о здоровье сотрудников. Поэтому для нас было важно сделать подключение ДМС для небольших коллективов максимально простым и быстрым. Онлайн-оформление позволяет работодателю выбрать программу, внести данные сотрудников и оформить полис без дополнительных процедур – буквально за несколько шагов. Это делает корпоративное медицинское страхование более доступным для компаний малого бизнеса», – сказала Наталья Кузьмина, руководитель дирекции, управление продаж добровольного медицинского страхования «АльфаСтрахование».